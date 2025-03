Antonio Gasalla fue despedido por Mario Pergolini, Malena Pichot, Campi y Georgina Barbarossa: «se fue un maestro»

Este martes murió el reconocido comediante Antonio Gasalla. El empresario teatral Carlos Rottemberg confirmó la noticia de su fallecimiento. Su hermano Carlos Gasalla había informado días atrás que el actor había sido hospitalizado de urgencia por un cuadro respiratorio, en el Sanatorio Otamendi, aunque días después fue dado de alta. Los famosos que lo despidieron y destacaron su influencia en el mundo del espectáculo.

«Sin él hubiera sido muy difícil hacer humor»: las figuras del espectáculo despidieron a Antonio Gasalla

«Sin él hubiera sido muy difícil hacer humor», comenzó diciendo Mario Pergolini en vivo por su programa de Vorterix, recordando a Gasalla.

«Tuvo que hacer humor en una sociedad muy reprimida. Trabajó con el humor negro, de como era la gente de verdad. Arman lo que es la nueva escena de comedia a pesar de la represión. Como el militar era malo y bruto no se daba cuenta de que lo estaban boludeando«, expresó el conductor sobre el difícil momento en el cual empezó su carrera el humorista.

Desde el mundo de la comedia su muerte está siendo muy lamentada. Ese es el caso de Malena Pichot, quien recordó el importante rol de Gasalla en su infancia. «Cuando tenía diez u once años mis viejos se iban a comer afuera y yo me quedaba en su cuarto viendo a Gasalla y poniéndome vestidos de mi mamá mientras Urdapilleta y Tortonese gritaban de fondo. Era mi plan favorito. Gracias por tanto Antonio», escribió en su cuenta de X (Twitter).

Por su parte, Campi, que formó parte de la remake de Esperando la carroza, dijo: «estaba muy perdido en el último tiempo. Yo notaba que se empezaba a perder de a poco, me invitaba a la casa, iba y no se acordaba que me había invitado«.

«Me hubiera encantado que meta mano en la nueva versión de Esperando la Carroza. Él me dirigió en un unipersonal mío y nunca lo voy a olvidar. Antonio forma parte de nuestra argentinidad, es nuestro ADN», afirmó Campi muy conmovido.

Luciana Salazar también lo recordó con sentidas palabras. “Se fue un maestro para mí. Querido Antonio volá alto como lo hiciste acá en la tierra. Tu talento y generosidad siempre la voy a recordar. Me elegiste y confiaste en mí siempre. Gracias por todas las oportunidades que me diste y por los éxitos que hicimos juntos. Tu gran talento quedará por siempre en nuestra cultura. Hoy se nos fue un GRANDE de verdad. Hasta siempre mi querido y admirado Antonio”, expresó Salazar.

La Asociación Argentina de Actores también lanzó su comunicado: “Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina”.

Noelia Marzol recordó cómo fue trabajar con Gasalla en «Más respeto que soy tu madre». «Es un ícono, marcó un antes y un después en mi vida. Él me eligió sin hacer casting, fue tan cariñoso y tan cálido«, dijo la actriz.

Georgina Barbarossa lo recordó en su programa y se emocionó hasta las lágrimas al recordar una escena en la que actuaron juntos en el programa «El Palacio de la risa». «Se nos ha ido un maestro, recuerdo un montón de cosas lindas, era un obsesivo del trabajo», dijo y agregó: “Fue una persona icónica en la historia de la cultura argentina. No fue solo un cómico, sino que un gran artista”.

Verónica Llinás también recordó al capocómico. «Cuando sucede es un cimbronazo, es irreparable, no hay vuelta atrás, me acabo de enterar, no era cariñoso, demostraba su cariño de otra forma, pero su último mensaje decía ‘Llinás, te amo’, con él aprendí a trabajar y a hacer humor», dijo Llinás tras enterarse de su fallecimiento.

Por su parte, la periodista Pía Shaw comentó que Mirtha Legrand ya está al tanto de la noticia y que estaba llorando, por lo que pidió no hablar por el momento. Sin embargo, minutos despues la diva de los almuerzo habló con los medios y dijo: «Una pena. Estoy muy triste apenada, se ha muerto un grande. Para Antonio todo honor y toda gloria»