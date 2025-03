Qué decía el hermano de Antonio Gasalla sobre su salud, un mes antes de su muerte

El reconocido actor y humorista Antonio Gasalla murió este martes, a los 84 años. Todavía se desconocen los motivos exactos de su fallecimiento, a pesar de que presentaba un prolongado deterioro de salud. Según indicó Noticias Argentinas, la familia del comediante lo acompañó en sus últimos momentos y agradeció las muestras de cariño recibidas. Qué decían sus seres queridos sobre él, semanas antes de su muerte.

Antonio Gasalla sufría demencial senil: el dolor de su hermano Carlos y su amigo Marcelo Polino

A inicios de febrero de este año, el histórico comediante fue homenajeado en los Premios Carlos en Villa Carlos Paz, aunque no pudo asistir, debido a que permanecía internado ya que sufría de demencial senil. “Es muy emocionante y creo que merecido. Estamos muy contentos, a pesar del estado en el que él está. Esto es un aliciente para nosotros y un reconocimiento por todo lo que le dio al teatro”, le dijo su hermano Carlos a Intrusos.

«Gasalla sufre demencia senil, una enfermedad neurodegenerativa que avanza sin tregua. “Es una cosa que va a seguir avanzando y él está en los principios. Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla”, confesó con tristeza en el aquel entonces.

Otra persona que habló al respecto en su momento fue Marcelo Polino, uno de sus amigos más cercanos, quien comento sobre su salud en el programa de Laura Ubfal.

“Antonio está bastante complicado. Está en un centro de rehabilitación y no camina. No nos conoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. La verdad es que es un panorama muy triste”, explicó angustiado.

Además, recordó los tiempos felices que pasó con su amigo. “Nos reíamos por horas de la gente de la televisión. Hablábamos todos los días. Verlo así, que te mira y no te reconoce, es muy complicado y muy triste para mí”, reveló.