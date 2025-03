Mario Pergolini y Adrián Suar recordaron la gran pelea que tuvieron décadas atrás: «tu jefe es un …»

Este martes Mario Pergolini se comunicó con Adrián Suar mediante llama telefónica en su programa de Vorterix «Dejá que entre el sol». Allí, los empresarios recordaron una tensa discusión que tuvieron años atrás cuando Pergolini conducía CQC en El Trece, mientras que Suar era director de programación. Qué sucedió realmente.

¿Están peleados Mario y Adrián Suar?



Gran anécdota y mejor remate. pic.twitter.com/VOaxyKCJAk — Vorterix (@Vorterix) March 11, 2025

Adrián Suar y Mario Pergolini ¿a las piñas?: qué pasó entre ellos realmente

Adrián Suar salió al aire en el nuevo ciclo de Mario Pergolini en Vórterix, «Deja que entre el sol». Y rápidamente decidieron sacarse de encima el tema de la supuesta gran pelea que tuvieron años atrás en los estudios de El Trece.

«Hay un mito dando vueltas como que nos cagamos a trompadas«, comenzó diciendo Pergolini, antes de contar como fue la pelea. «Vos recién asumías como director(de programación) en El Trece y Adrián se le ocurre que una de esas tiras grandiosas de Pol-ka, no me acuerdo cuál era, y nos llama a nosotros para decirnos que CQC pasa de los martes a jueves. Seguro pensó ‘a estos pibes no les va a preocupar'», detalló el conductor.

Luego, Adrián tomó la palabra: «En la reunión le digo ‘Mirá Mario, siento que quiero meter Caiga los jueves y el unitario los Martes’. Bueno, a partir de ahí una discusión muy fuerte que empezó a levantar. Hasta que le digo ‘Bueno, Mario, no me podes hablar así'».

«Yo estaba muy enojado. Porque lo que sentía era que la decisión él ya la había tomado, no me estaba consultado un carajo. Él me estaba informado», comentó la exfigura de CQC.

«Vos te levantaste… Y con tu altura y mi altura dije ‘Uh, que feo momento voy a pasar’. Me miró con mucho odio y se ve que él pensó ‘esto se va a ir a la chot…’. Porque iba a pasar…», siguió Suar y cerró con un divertido detalle. «Me miró con odio y se fue. Y lo más gracioso es que escucho cuando sale y le dice a mi secretaria ‘tu jefe es un pelotudo'», concluyó la anécdota.