Árbol de Navidad: cuál es la nueva fecha recomendada para armarlo en 2025

La tradición de armar el arbolito de Navidad el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, está perdiendo fuerza. El motivo principal es que ese fin de semana largo se convirtió en la “escapada obligada” para viajar antes de fin de año. Con esta nueva costumbre de usar el “puente” de diciembre para el turismo, una nueva fecha gana terreno para empezar a decorar los hogares. Los detalles en esta nota.

Árbol de Navidad: cuándo se recomienda armarlo en 2025

La nueva fecha recomendada por expertos en tendencias y calendarios para armar el árbol de Navidad es el último fin de semana de noviembre 2025. Esta costumbre, importada de otras culturas como la estadounidense (donde la Casa Blanca ha llegado a recibir su árbol el 23 de noviembre), se alinea también con el encendido de las luces navideñas en las grandes ciudades. El espíritu festivo en las calles impulsa a decorar puertas adentro.

Árbol de Navidad: significado y por qué se armaba el 8 de diciembre

La tradición cristiana establece el 8 de diciembre por ser el Día de la Inmaculada Concepción. Simboliza el inicio de la tradición “de ese vientre virginal que celebramos”. Sin embargo, esta fecha no es universal.

En los países nórdicos, por ejemplo, la Navidad arranca el 13 de diciembre con la fiesta de Santa Lucía. A cambio, ellos no tienen la festividad de Reyes Magos y desmontan todo después de Nochevieja. Más allá de la fecha, el acto de armar el árbol tiene un “efecto sanador” y sus símbolos tienen varios significados:

El árbol: Al ser un abeto (verde y picudo), simboliza la vida y el amor de Dios.

Las luces: Representan la alegría y el esplendor, o bien el misterio de la Nochebuena y el nacimiento de Cristo.

Los regalos: Se lo asocia al “árbol del Paraíso”, aquel del que “procedían todos los bienes”, y por eso los regalos de Reyes (o Papá Noel) “siempre caen a sus pies”.

