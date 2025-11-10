Las 10 ideas que son tendencia en 2025 para decorar el árbol de Navidad

Con la llegada de diciembre a la vuelta de la esquina, el espíritu navideño comienza a sentirse y uno de los grandes protagonistas es, sin duda, el árbol de Navidad. Este 2025, las tendencias en decoración apuestan por la originalidad, la conexión con la naturaleza y el equilibrio energético, combinando estética y simbolismo.

Según los expertos en diseño y Feng Shui, la decoración navideña de este año busca atraer armonía, abundancia y nuevas oportunidades para el 2026. Estas son las 10 ideas que marcan tendencia en 2025 para que tu árbol se convierta en el centro de todas las miradas.

10 ideas que son tendencia en 2025 para decorar el árbol de Navidad

Metálicos y brillo glam



Esta temporada destaca los tonos dorado, cobre, plata y oro viejo, combinados con acabados brillantes. Los decoradores señalan que los ornamentos metálicos elevan el árbol y le dan “espíritu de celebración”.

2. Naturaleza, texturas y materiales sustentables

Los elementos como piñas, madera sin tratar, cintas de yute, ramas secas o rodajas de naranja ganan protagonismo. Ideal para un look más cálido, hogareño y ecológico.

3. Paletas monocromáticas o con un solo acento

En vez de mezclar muchos colores, la tendencia es usar un dominante + un toque de acento (por ejemplo, blanco + dorado, verde esmeralda + rosado). Esto crea armonía visual y elegancia.

4. Maximalismo, nostalgia y detalles llamativos

Los diseñadores indican que en 2025 vuelve con fuerza el estilo “más es más”: adornos grandes, mezclas de texturas, colores vibrantes y un guiño a lo retro y divertido.

5. Arcoíris, tonos pasteles y paletas suaves

Para quienes prefieren algo más romántico o femenino, los tonos como rosa empolvado, menta, lavanda y rosé se imponen. Una alternativa fresca al clásico rojo-verde.



6. Árboles de forma alternativa y formas statement

No siempre es el típico abeto grande. Este año se ven árboles “pencil” (estrechos), marcos metálicos, formas creativas o árboles de material alternativo, ideales para espacios pequeños o diseño moderno.

7. Motivos de animales y bosque encantado

Elementos como figuras de ciervos, zorros, setas o criaturas del bosque se integran en decoraciones que evocan cuento o naturaleza mágica. Añaden carácter y diversión.

8. Gran lazo o moño como topper o elemento decorativo central

En tendencia está reemplazar la estrella tradicional por un lazo grande o moños lujosos, en terciopelo, organza o diseño vistoso. Un toque elegante y actual.

9. Luces cálidas, efecto “nieve” o ramas blancas

Las ramas nevadas, las luces de tono ámbar y una iluminación suave están en auge para crear ambientes acogedores e íntimos.

10. Estilo clásico renovado

La paleta roja-verde-oro sigue vigente, pero se actualiza con texturas modernas, detalles de diseño y mezclas de materiales que lo hacen parecer fresco y actual.