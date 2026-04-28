La rotura de un caño afectó el suministro de agua de al menos ocho barrios en Neuquén: a qué hora se normaliza

EPAS anunció que al menos ocho barrios de Neuquén capital están con problemas en el suministro de agua por la rotura de un caño sobre la Avenida Mosconi. A qué hora se normalizaría el servicio.

Según indicó el Ente Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia, se detectó una fisura de una cañería de distribución de agua potable en la intersección de la avenida con la calle Misiones.

Por este motivo, personal operativo del organismo realizó maniobras sobre válvulas para poder intervenir la cañería sin presencia de agua y avanzar con su reparación en horas de la tarde.

Caño roto en Avenida Mosconi: los barrios afectados y a qué hora se normaliza el suministro

Para llevar adelante los trabajos de reparación, EPAS precisó que requirieron detener el sistema de agua potable del río Limay, denominado “Leguizamón”, por lo que se ven afectados los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.

«En esta oportunidad el agua que debe salir del sistema es evacuada mediante un pluvial municipal, por lo tanto, no hay registro de presencia de agua en la vía pública, ni interrupciones al tránsito», detallaron. Además, adelantaron que el suministro se normalizaría en horas de la noche.

Por otra parte, acotaron que la cañería afectada es «bastante antigua», por lo que «no existía registro» de su presencia.

Asimismo, desde EPAS destacaron que «este tipo de situaciones se pueden repetir a lo largo de la ejecución de los trabajos (de la Avenida Mosconi), por lo que se ha creado un protocolo de actuación entre el municipio, EPAS y las empresas que están a cargo la obra para un rápido accionar en caso de repetirse una situación similar».

Por último, recomendaron a los usuarios afectados a extremar el cuidado del agua, priorizándola únicamente para consumo humano e higiene.