Ardió en Paraguay la polémica contra Doja Cat: reaccionar hasta Chilavert y el Mercosur

La visita de la cantante estadounidense Doja Cat a Paraguay, con motivo de un festival internacional de música, terminó de la peor manera para el vínculo con su público. Pero las reacciones no quedaron ahí y se ampliaron a otros sectores: el propio arquero José Luis Chilavert se pronunció y grande fue la sorpresa cuando la cuenta oficial del Mercosur levantó banderas rojas para rechazar que se hable mal de un país integrante del bloque.

Reconstruido el conflicto, entre los tuits y reacciones de los fans y de la artista que les respondía, se supo el malestar que generó la actitud de la joven, cuando se canceló su show a causa del mal tiempo. Un grupo de seguidores se acercó hasta el hotel donde ella se alojaba, esperando al menos su saludo, pero eso nunca pasó. Por el contrario, la rapera cantó en una fiesta privada esa misma noche, pero pidiendo que nadie la mire a los ojos ni le hable, a menos que ella lo hiciera.

Lejos de calmar las aguas, la muchacha les retrucó las acusaciones, reprochándoles que no había nadie cuando se fue del lugar para seguir con su gira. Y la bronca llegó a su punto máximo cuando la tildaron de enemiga pública N°1 de Paraguay y Doja Cat aseguró que «no lo lamentaba».

Hecho el daño, además del Mercosur, Chilavert salió a revindicar a su país:

@DojaCat tu No has ganado nada,PARAGUAY THE BEST❤️🌹🇵🇾💪