Arrepentido: Esteban Trebucq aseguró que se disculpó con Lali por decirle «Lali Depósito»

El periodista Estaban Trebucq visitó Bondi Live y habló sobre una de sus entrevista con el presidente Javier Milei donde se refirió a la cantante Lali como «Lali Depósito». El comunicador aseguró que se disculpó con la artista por el destrato. Dicha nota con Milei desató un gran enfrentamiento entre la artista y el libertario que continua hasta le día de hoy.

Esteban Trebucq se refirió a Lali Espósito, esta vez sin apodos de por medio: qué dijo

El «enfrentamiento» entre el presidente Javier Milei y la cantante Lali Espósito sin lugar a dudas fue uno de los escándalos más grandes del 2024. Insultos por las redes, desinformación y acusaciones de persecución política y censura fueron las monedas corrientes de la polémica.

Esteban Trebucq estuvo involucrado en el drama, ya que fue él quien se refirió a la artista como «Lali Depósito» en una entrevista con el mandatario libertario. Por eso, el periodista se refirió al tema en Bondi Live.

«En este punto la banco a la Lali Espósito«, comenzó diciendo en diálogo con Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa. «Porque se la juegan. Se la juegan. Dicen, ‘no, no me gusta este gobierno’. Está bien, está buenísimo. Que se banquen después lo que le digan también el resto de los civiles, por supuesto«, continuó.

Luego, se mostró arrepentido por haber dicho el apodo despectivo que le pusieron los libertarios a la cantante. “La descalificación no me gusta. A mí el tema de ‘Lali depósito’ no me gusta. Yo cometí un error y le pedí disculpas porque le pregunté al presidente”, confesó.

«Yo le pregunté al presidente -porque era noticia que Lali había estado en el balcón de la marcha- yo lo entrevisto el lunes, tenía recontra actualidad la pregunta. Eh, yo en vez de preguntarle por Lali Espósito, hablando en forma atolondrada como soy, dije ‘Lali depósito’. Bueno, entonces él contesta ‘Lali depósito’«, explicó para concluir Trebucq.