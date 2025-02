La cantante y actriz Jimena Barón no se quedó callada frente a la reciente controversia entre el presidente Javier Milei y figuras de la música como María Becerra y Lali Espósito. En una entrevista con el móvil de LAM, Barón se sumó al descontento de toda la escena musical con lo que percibe como un “ensañamiento” por parte del mandatario hacia las artistas.

Jimena Barón opinó sobre la pelea entre Milei y María Becerra: “El presidente debería estar ocupado con otras cosas”

📢 Jimena Barón sobre LA GUERRA ENTRE Javier Milei y las artistas argentinas



💬 "No me gusta que el presidente se ensañe con las artistas"



“No me gusta nada de lo que veo. Me parece que con María, con Lali, hay como un ensañamiento que no me gusta para nada”, afirmó la artista en una entrevista reciente.

Para Barón, el presidente debería priorizar sus esfuerzos en asuntos más urgentes del país en lugar de dedicar tiempo y energía a críticas o enfrentamientos con artistas. “Me parece que el presidente de la Argentina debería estar mucho más ocupado con un montón de otras cosas que dedicándole historias o agresiones a compañeras que no se lo merecen”, señaló. Además, hizo un llamado al respeto y subrayó la necesidad de que el foco esté puesto en temas prioritarios: “Tiene que haber respeto y de verdad creo que debe dedicarle el tiempo a otras cosas mucho más urgentes”.

Jimena Barón habló sobre su embarazo y comentó cómo se preparan con su pareja

En la misma conversación, Jimena Barón también compartió detalles sobre cómo está viviendo su embarazo y los preparativos para la llegada de su segundo hijo. La artista reveló que su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, está emocionado con la noticia: “Momo está contento, fue el primero en enterarse. Está muy cariñoso”.

Respecto a su pareja actual, Barón aclaró que no tienen planes de casarse por el momento: “Por ahora no nos vamos a casar”. En cuanto a sus proyectos, adelantó que este año estará enfocada en su rol como madre: “Este año me voy a dedicar a la maternidad”.