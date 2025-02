Carmen Barbieri bajó a Morena Rial de su programa: «No estoy a favor de la delincuencia»

Morena Rial acudió como invitada a «Mañanísima», el programa que conduce Carmen Barbieri por El Trece y que próximamente llegará a su fin cuando María Belén Ludueña desembarque en esa emisora con un nuevo ciclo matutino.

Los argumentos de Carmen Barbieri para «bajar» a More Rial

Si bien la idea era que Morena Rial participe del programa como panelista, Carmen decidió dejarla afuera tras haberlo meditado durante toda la noche, mientras veía varias veces nuevamente la entrevista.

«No está Morena Rial porque la nota de ayer fue una buena nota, es una voz muy buscada, una persona muy buscada y la gente la quería escuchar. No me importa el rating. Yo no llevo rating, llevo mi trabajo, me pagan. No lo hicimos por el rating, sino que fuimos los únicos que pudimos encontrar y traer a Morena Rial«, comenzó Carmen Barbieri en su programa.

«Me pareció que con una sola aparición está bien. La gente opinaba en contra y a favor. Uno comete un error grave como robar, es verdad que no entraron a mi casa, pero la Justicia no somos nosotros. La Justicia le dio esa libertad. Fuimos criticados, yo me banco las críticas. No estoy a favor de la delincuencia, pero sí estoy a favor que se pueda integrar en la sociedad a una persona que comete errores», explicó la conductora.

Carmen remarcó que Morena «vive cometiendo errores, se queda embarazada y no piensa en el bienestar de ese chico. Por eso le dije que espere un poco más y que piense. Ella va creciendo y seguramente va a reaccionar y ser una mujer de bien. Seguramente Jorge Rial está luchando para que así sea».

«Dijo que estaba arrepentida, pero no pidió disculpas a la familia. No dormí en toda la noche, vi varias veces el programa, yo la respeté y la traté bien. Nadie le hizo un contrato, el tema de darle trabajo fue incentivarla. No vino hoy por mí, yo decidí, pero no por las críticas, iba a estar toda la semana, pero yo decidí que no», aclaró Carmen Barbieri.

Por otro lado, Morena Rial espera que le den una oportunidad en esa señal ya que, según trascendió, les gustaría tenerla en «Cuestión de Peso».