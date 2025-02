Javier Milei volvió a apuntar contra María Becerra y Lali Espósito: «María BCRA y Ladri Depósito»

En su paso por la Fiesta de la Confluencia 2025, la reconocida cantante María Becerra se mostró crítica con el gobierno nacional por los incendios en la Patagonia. Esto no le gustó nada a Javier Milei, quien apuntó contra ella con un meme difamatorio y, ahora, un tuit donde la acusa de opinar por dinero. Los detalles de la disputa.

Otra vez: Javier Milei se enojó con María Becerra por su opinión y le puso un particular apodo

María Becerra se presentó en el escenario de la Fiesta de la Confluencia 2025 el pasado domingo, donde cantó ante una multitud de más de 500.000 personas. La artista aprovechó la ocasión para hablar sobre los trágicos incendios que están afectando a la Patagonia.

«No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros», fue una de las frases de la cantante que más controversia causó.

Esta no es la primera vez que la artista de Quilmes se posiciona en contra del gobierno nacional. Semanas atrás, «la nena de Argentina» convocó y asistió a la Marcha Antifascistas y Antirracista LGBTIQ+, tras los dichos homofóbicos y transfóbicos de Javier Milei en el Foro de Davos.

El meme que publicó Javier Milei en su cuenta de Instagram, contra María Becerra.-

Parece ser que esto no le cayó nada bien al presidente, quien durante la mañana de miércoles compartió un meme en sus historias de Instagram, donde se ve a María yéndose con maletines llenos de dinero tras «pedirle a la gente que done plata para Neuquén«.

El tuit de Javier Milei contra Lali Espósito y María Becerra.-

Sin embargo, Milei no se detuvo ahí y durante la mañana de jueves volvió a apuntar contra Becerra en un polémico tuit. «Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego«, comenzó escribiendo el libertario, con un apodo que refiere al Banco Central de la República Argentina, institución que el presidente afirmó que iba a cerrar.

Javier Milei contra María Becerra: por qué el presidente habló también de Lali

Al mencionar a María Becerra en su publicación de X, Javier Milei también apuntó contra la cantante Lali Espósito: «Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!», cerró atacando nuevamente contra la cantante, con quien tiene una vieja disputa desde que asumió como presidente de Argentina.