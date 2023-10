Aseguran que Bruce Willis, estrella de Hollywood, ya «no lee ni habla»: cuál es su estado

Desde que se hizo público su delicado estado de salud, la preocupación en torno a Bruce Willis, estrella de Hollywood y cara visible de decenas de películas exitosas, se ha mantenido tanto en la industria del cine como en sus fans, en todo el mundo.

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles de su lucha contra la demencia frontotemporal, el trastorno con el que fue diagnosticado a principios de año y que llevó a su retiro prematuro de la pantalla grande.

Según relató el guionista Glenn Gordon Caron, quien trabajó con Willis en la serie Luz de Luna y mantiene una entrañable amistad con el interprete, su estado de salud es más que complejo y por ese motivo, explicó, intenta visitarlo al menos una vez por mes.

Entrevistado por New York Post, el escritor lamentó el cuadro de su amigo y reveló que producto de su afección hasta ha perdido las «ganas de vivir». «Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”, recordó, sobre el actor.

El guionista explicó, además, que por los avances de la enfermedad, el interprete de 68 años no sólo no puede comunicarse, sino que tampoco reconoce con facilidad a sus familiares y amigos.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce», expresó.

Y agregó, sobre sus visitas al protagonista de «Doce monos»: «Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”.

Meses atrás, tanto Willis como su familia decidieron revelar ante los medios su lucha contra esta enfermedad, con el objetivo de crear consciencia y ayudar a otros pacientes que enfrentan dificultades para lograr un diagnostico claro.

La demencia frontotemporal, que aqueja al actor de Hollywood, es todavía poco conocida por los médicos y su identificación es particularmente compleja, lo que retrasa a su vez los avances en el manejo de la enfermedad.

Con información de El Tiempo