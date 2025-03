Aseguran que Jésica Cirio compró 42 departamentos antes de casarse con Martín Insaurralde y Elías Piccirillo

Jésica Cirio volvió a tomar relevancia tras la reciente detención de su ex pareja Elías Piccirillo, por una denuncia de por deudas, estafas y por crear una falsa denuncia contra un acreedor. Este sería el segundo matrimonio de la modelo en la cual su pareja se ve complicado con la justicia, por lo que se comenzó a cuestionar que parte tiene ella en todo ello.

Por qué Jesica Cirio tiene muchos departamentos

Evelyn Von Brocke informó en Mujeres Argentinas (El Trece) que, según su información, la modelo había amasado una gran fortuna durante su época de modelo, previo a casarse con el ex Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y su actual marido, Elías Piccirillo.

“Ella tuvo un muy buen manager que fue Leandro Rud, con el cual fui a buscar la información en su momento”, comenzó.

“Él me contó que él captaba a todas las modelos que no reunían en esa época la altura y las medidas determinadas para ser modelo de pasarela y armó una muy grande agencia donde él no les daba el dinero directamente de aquellas publicidades, por no meterme en temas que no quisiera», detalló.

Según lo que le contó el agente a la periodista, la forma de pago elegida por Rud no era efectivo, sino que eran pozo departamentos, informando que la modelo llegó a tener alrededor de «42 departamentos».