Aseguran que Shakira no cenó con Alejandro Sanz: el misterioso hombre es… ¿Antonio De La Rúa?

Durante la mañana de jueves las redes se emocionaron con un vídeo de Shakira cenando con un hombre misterioso. ¿El motivo? Muchos aseguraban que se trababa del cantante español Alejandro Sanz, con quien la colombiana colaboró en grandes éxitos como «Te lo agradezco pero no» y «La Tortura». Sin embargo, desde TardeAR aseguraron que la identidad del hombre en cuestión es otra.

TRIUNFÓ EL AMOR: Shakira fue vista en una cena romántica con Alejandro Sanz en Miami ❤️‍🩹👀 pic.twitter.com/TD6ZgtarV5 — The Pop Stage (@ThePopStage) August 7, 2024

Shakira compartió una cena intima con un hombre: Aseguran que es Antonio De la Rúa, su expareja

La cantante colombiana Shakira fue vista en los últimos días compartiendo una cena romántica en Miami, Estados Unidos. Rápidamente las redes comenzaron a especular que su acompañante era nadie más ni nadie menos que Alejandro Sanz, con quien comparte una amistad hace décadas.

Sin embargo programa de televisión español TardeAR aseguró que la artista no cenó con Alejandro Sanz, sino que lo hizo con su expareja, el abogado argentino Antonio De la Rúa. A pesar de las especulaciones que señalan un romance, Álex Rodríguez, periodista del ciclo subrayó que “no existe una relación amorosa”.

Imagen tomada del vídeo que se difundió en las redes de Shakira en Miami.

“Se trataría de una relación puramente profesional desde hace tres meses” aseguró Alex, quien destacó que Antonio estaría actuando como contador de la artista latinoamericana. De la Rúa y Shakira fueron pareja durante más de una década, 11 años, y concluyeron su relación en el año 2011.

La separación no se dio sin escándalos de por medio. La expareja se vio envuelta en conflictos legales y acusaciones mutuas de robo de dinero, ya que Antonio no solo era el novio de la cantante, sino también su manager. El conflicto se resolvió cuando Shakira decidió entregarle a su ex una propiedad para concluir las acusaciones.

Cabe destacar que, según trascendió, ambos se encuentran solteros actualmente. El empresario argentino se separó de la madre de sus hijos, Daniela Ramos, modelo y dj colombiana, en el año 2018. Por su parte, la artista se mantiene soltera desde su escandalosa separación Gerard Piqué en 2022.