La decisión que podría tomar Gerard Piqué que deja expuesta a Shakira: «Clara Chía va a lograr lo que ella nunca pudo»

Según dijo el periodista español Roberto Antolín Clara no está embarazada, aunque le gustaría "dar el sí" pronto.

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue la más escandalosa del 2022. La infidelidad del exjugador de fútbol con la joven Clara Chía desató la polémica, inspiró memes y motivo a Shakira a lanzar varias canciones sobre el tema. Entre estas su music session con el argentino Bizarrap y «Monotonía» de su último disco.

Dos años después parece que la colombiana y el español están en buenos términos, aunque el periodista Roberto Antolín asegura que Piqué esta a punto de tomar una decisión que va a desilusionar a Shakira.

Shakira y Piqué nunca estuvieron casados y Clara Chía quiere llevarlo al altar, aseguró Antolín

El español Roberto Antolín habló en vivo por Mitre Live con el periodista Juan Echegoyen y dio detalles sobre la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué.

Echegoyen le preguntó si eran ciertos los rumores que indicaban que la pareja estaba esperando un hijo, pero Antolín lo negó. “Piqué quiere pero Clara no. Es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas. Lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya» afirmó.

«Lo que te voy a contar en relación a estos protagonistas es que hay algo que va a desilusionar muchísimo a Shakira» adelantó Roberto. “Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista” reveló.

“Si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho (…) Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella. Si ella le dice si a la boda, se casan enseguida” concluyó Antolín.