Shakira respondió a un elogio de Tom Cruise: «Tiene razón»

Meses atrás, tras la separación de Shakira y Gerard Piqué, la artista colombiana fue relacionada con Tom Cruise, quien en ese entonces se despachó con un piropo que en las últimas horas fue respondido por la cantante.

Fue en junio del año pasado cuando el ya mítico actor de películas de acción fue consultado por la cantante, y se deshizo en elogios.

“Es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo... Ella es muy buena persona, es muy buena persona”, dijo en diálogo con Despierta América de Univision.

Fue entonces que Cruise fue consultado por Jessica Rodríguez por el cuerpo de Shakira, haciendo una analogía con una de sus más famosas canciones, y el estadounidense sentenció: “¡No, sus caderas no mienten! ¡No lo hacen!”.

Esta frase dio para que muchos especularan con que pudo haber pasado algo más entre ellos, aunque también hubo cuestionamientos contra la periodista sobre si era una pregunta para hacerle a un hombre sobre una mujer que no es su pareja o no se tiene confirmación de que tengan una cercanía mayor.

Qué dijo Shakira sobre el elogio de Tom Cruise a sus caderas

En las últimas horas, en el marco del Met Gala, la colombiana fue entrevistada justamente por Jessica Rodríguez quien le recordó su charla con Tom Cruise.

“Hace unos meses entrevisté a Tom Cruise y le dije: ‘las caderas de Shakira no mienten’, y él me dijo: ‘No, no mienten’”, le comentó la periodista a la cantante. “Tiene razón, son las caderas más honestas que hay”, sentenció la artista.

Con información de Noticias Argentinas