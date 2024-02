Así fue la despedida de soltera de Cande Tinelli: Hello Kitty y look colegiala

Cande Tinelli se casará con Coti Sorokin en los próximos días. Por ese motivo este fin de semana celebró su despedida de soltera junto a su círculo íntimo. La temática de la fiesta fue Hello Kitty.

La fiesta tuvo lugar en Nordelta. La protagonista lució un look colegial, compuesto de una camisa blanca, corbata rayada, pantalón de bota ancha y una mini falda tableada.

La celebración que fue organizada por Mica Tinelli tuvo música en vivo, baile, y una propuesta de karaoke. Por su parte la barra de tragos se destacó por la selección de bebidas inspiradas en temas de despedida de soltera.

La ausencia notable en este evento fue la de Marcelo Tinelli y su pareja Milett Figueroa, quienes se encontraban en Uruguay disfrutando de unos días de descanso.

«Amigos y familiares celebraron hasta el amanecer. El 24 de febrero se casa con Coti Sorokin en una fiesta con 400 invitados», informó Intrusos, el programa de América TV.

Cande Tinelli atravesó un duro momento

Cande Tinelli atravesó un duro momento personal a pocos días de su casamiento con Coti Sorokin. “Nunca pensé que después de mi amado y loco Karat se me iba a ir mi princesa Brigitte, pero la vida es así. Es hermosa y por momentos muy triste. No me prepararon para las pérdidas”, escribió la mediática en Instagram, al despedir a una de sus yeguas.

«Sensible y buena. Con ella podía galopar con las riendas sueltas. E ir mirando el cielo, literal. Te voy a extrañar mucho. Gracias por confiar en mí siempre. Galopá bien fuerte y alto. Hasta pronto amiga”, amplió Cande en una foto de Brigitte.