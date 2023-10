Reconciliados, Cande Tinelli y Coti Sorokin se casarán en 2024: dónde será la boda

Luego de una profunda crisis en la pareja, que los llevó a tomar caminos separados por algún tiempo, este viernes se supo que Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se casarán el año próximo. La boda, además, ya tendría lugar definido para su realización.

La noticia fue anunciada por Ángel de Brito, al aire de LAM por América, quien indicó que en la semana habló con la hija de Marcelo Tinelli y fue ella quien se lo confirmó.

De acuerdo a la información del periodista, «Lelé» y el cantante darán el sí en marzo, con una ceremonia en Punta del Este, donde el conductor del Bailando 2023 tiene una casa.

“Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije ‘mirá que lo tenemos muy confirmado’ y ahí me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos’, para marzo, me dijo”, explicó de Brito, sobre su diálogo con la influencer.

El duro pronóstico de Yanina Latorre sobre Cande Tinelli y Coti Sorokin: «Es muy celoso»

Por su parte, Yanina Latorre, quien también integra el programa, se mostró exceptica con la reconciliación y hasta puso en duda que la pareja llegue a la fecha fijada para la boda, que se desarrollará en Uruguay.

«“Él es muy celoso, tóxico, no la deja juntarse con las amigas… una vez la había dejado encerrada en el departamento para que no saliera”, reveló la esposa del exjugador, Diego Latorre.

Cabe recordar que, a fines del año pasado, Tinelli y Sorokin tuvieron una crisis en su relación y pasaron algunos meses separados. En ese periodo, incluso, ella se puso pareja con el piloto de automovilismo uruguayo, Santiago Urrutia, aunque el vínculo se interrumpió a las pocas semanas.

Fuente: TN