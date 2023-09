Floppy Tesouro defendió fuertemente a su hija Moorea, junto a su papá, tras la polémica

Moorea, la hija de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto, se volvió eje de una polémica en los útlimos días, luego de su ida y vuelta con Marcelo Tinelli en el Bailando 2023, donde le contestó «yo te diría pelot…» al aire en medio de la previa al baile de Kennys Palacios.

Por esa razón, y ante las diversas críticas recibidas, el padre de Moorea, Fernández Prieto, hizo un sentido posteo en su Instagram defendiendo a su hija. «No existe la mala educación, existen las educaciones diferentes…» comenzó su publicación el arquitecto.

«No limiten la creatividad de esos locos bajitos, que quiza puedan cambiar el mundo, convertirlo en un lugar mejor, lleno de magia, espontaneidad y amor, si un niño no cuestiona la autoridad pocas chances tiene de descubrir algo que nos cambie la vida a todos» justificó Fernández Prieto las acciones de su hija, Moorea.

Es que Flavio Mendoza emitió duras críticas contra Floppy Tesouro y Moorea, luego de lo sucedido en el Bailando 2023. «Los nenes tienen que tener un cierto respeto, y el adulto también. No me pareció gracioso para nada, porque los nenes son mis límites» indicó ayer el productor, en diálogo con «Intrusos».

Por su parte, Floppy Tesouro se mostró sorprendida por las declaraciones de Flavio Mendoza respecto de Moorea: «¿Qué me pareció lo que dijo? Mal. No se juzga la maternidad de nadie y mucho menos se puede juzgar a un niño de 7 años. Me llamó mucho de la atención de Flavio porque él me conoce y conoce a mi familia. Él sabe que somos gente con valores y respeto» aseguró, indignada.

«A mí, si no me preguntan por el tema, nunca le hubiera respondido porque no son mis formas. No soy de confrontar. Moorea es mi hija y yo soy su mamá. Me jode, obvio» concluyó Floppy Tesouro.

Qué pasó con Moorea, la hija de Floppy Tesouro, en el Bailando 2023

Días atrás, Moorea, la hija de Floppy Tesouro, protagonizó un polémico momento ante las cámaras del Bailando 2023, en lo que fue un ida y vuelta con Marcelo Tinelli mientras se esperaba el pase por la pista de Kennys Palacios.

Es que, en la previa del baile, Marcelo Tinelli le preguntó a Moorea si le iba bien en el colegio. «Creo que a vos antes te iba mal» lo chicaneó la hija de Floppy Tesouro, y el conductor le contestó «fui excelente alumno… ¿Qué sabés vos de mi vida, pendeja?».

«Perdón que te diga pendeja, me salió así decírtelo» se disculpó Marcelo Tinelli, ante el exabrupto. Y la hija de Floppy Tesouro redobló la apuesta: «yo te diría pelot…», concluyó y dejó a todos en silencio en medio del show.