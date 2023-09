Polémicos comentarios contra Moorea, la hija de Floppy Tesouro: El «hate» en redes sociales

Moorea, la hija de Floppy Tesouro, se convirtió en punto de debate luego del ida y vuelta que tuvo con Marcelo Tinelli en el Bailando 2023, cuando asistió con su mamá para seguir la performance de Kennys Palacios, peinador y maquillador de la modelo.

La reacción de Moorea, de siete años, quien le dijo «pelotu…» a Marcelo Tinelli, generó gran repercusión sobre todo en redes sociales y convirtió a la niña en punto de muchas críticas por su actitud, que después se reforzó con el pedido de «money» a Kennys Palacios para que asistiera a una nueva gala del Bailando 2023.

En el Instagram de Floppy Tesouro, las críticas a la maternidad de la modelo no tardaron en llegar. Es que la influencer subió un video del cumpleaños de Moorea e inmediatamente muchas personas se volcaron a reprocharle la actitud de la niña en la televisión.

«Florencia ni siquiera fue capaz de decirle no digas eso o pedí disculpas… solo se cagaba de risa. A la vista está que esa piba maneja a la madre y seguro si no le da lo que quiere la putea» comentó una seguidora; mientras que otra indicó que «la plata no educa señora por más que le hagan la fiesta no deja ser maleducada!! Por favor!!».

Así, las opiniones al respecto siguieron multiplicándose: «Cuanta pobreza!!!!! Mejor sería invertir en una buena educación para esa niña» puso alguien más; «el mejor regalo para tu niña es invertir en educación y buenos modales . Soez y malhablada la pobre niña y peor su madre riéndose de tan mal comportamiento» señaló otra persona.

Lo cierto es que los comentarios contra Moorea enfuerecieron a Floppy Tesouro, quien no dudó un minuto en defender a la niña y a su maternidad. «Yo sé quién soy, lo que soy como mamá y cómo educo a mi hija. Lo demás, no da» señaló la modelo días atrás.

Qué pasó con Moorea, la hija de Floppy Tesouro, en el Bailando 2023

Días atrás, Moorea, la hija de Floppy Tesouro, protagonizó un polémico momento ante las cámaras del Bailando 2023, en lo que fue un ida y vuelta con Marcelo Tinelli mientras se esperaba el pase por la pista de Kennys Palacios.

Es que, en la previa del baile, Marcelo Tinelli le preguntó a Moorea si le iba bien en el colegio. «Creo que a vos antes te iba mal» lo chicaneó la hija de Floppy Tesouro, y el conductor le contestó «fui excelente alumno… ¿Qué sabés vos de mi vida, pendeja?».

«Perdón que te diga pendeja, me salió así decírtelo» se disculpó Marcelo Tinelli, ante el exabrupto. Y la hija de Floppy Tesouro redobló la apuesta: «yo te diría pelot…», concluyó y dejó a todos en silencio en medio del show.