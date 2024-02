Eliana Guercio renunció al programa de Santiago del Moro luego de un duro cruce con Edith Hermida

Eliana Guercio y Edith Hermida habrían tenido un fuerte cruce en programa radial de Santiago del Moro. El conflicto habría derivado en la renuncia de la esposa de Chiquito Romero a El Club del Moro, ciclo de La 100.

Karina Iavícoli en Intrusos, el programa de América TV, dio detalles de lo ocurrido entre Edith y Eliana. «No se bancaron más. Eliana se enojó, se levantó ese día y se fue. Y después no siguió trabajando. Ella decide irse, no fue echada», informó la panelista.

La propia Edith aclaró cómo es su vínculo con Eliana Guercio. «No tengo ningún problema con Eliana, desconozco las razones por las que se fue. Hace un mes trabajo en el programa y estoy re contenta», dijo «La Chiru», como la apoda Beto Casella.

«No me enojé con ella ni estoy peleada– continuó Edith- La llamaría porque me enteré que no va a venir más. Es una chica muy trabajadora y tiene toda mi admiración».

«De mi parte cero, soy re buena compañera y me encanta ella. Conciencia tranquila y si ve este programa le mando un beso grande y le deseo lo mejor», cerró.

Silvina Escudero se quebró al hablar de la pérdida de su embarazo

Silvina Escudero se quebró al hablar de la pérdida de su embarazo. Visitó LAM junto a su hermana Vanina y contó cómo atraviesa el doloroso momento.

«Quiero agradecerte el respeto y el amor«, le dijo Silvina a Ángel de Brito por guardar, primero, el secreto de su embarazo y luego la interrupción.

«No quiero hablar porque voy a ser un mar de lágrimas. Es algo que no tengo procesado ni superado», reveló con los ojos llenos de lágrimas.