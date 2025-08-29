Así será el vestido de Rocío Pardo y la estancia colonial elegida para su boda con Nicolás Cabré

La cuenta regresiva comenzó. Rocío Pardo y Nicolás Cabré se casarán el próximo 5 de diciembre y ya están avanzando con todos los preparativos para el gran día. La actriz compartió en redes sociales imágenes de su primera prueba de vestido de novia junto a la diseñadora Ana Pugliesi, mientras que el traje del novio estará en manos del reconocido modisto Daniel Casalnovo.

El posteo de Rocío Pardo

La elección del look nupcial de Pardo despertó gran expectativa entre sus seguidores, quienes celebraron este paso clave en la previa de la boda.

La boda se realizará en una estancia colonial de película

El casamiento se celebrará en la Estancia Bosque Alegre, un predio colonial ubicado en el Valle de Punilla, a pocos minutos de Villa Carlos Paz. El lugar, rodeado de naturaleza y con una casona histórica del siglo XVIII, cuenta con un imponente salón con capacidad para 400 invitados y espacios de hospedaje para apenas 28 personas, lo que permitirá a un grupo selecto quedarse durante todo el fin de semana.

La exclusiva estancia, que combina historia y paisajes únicos, ofrece un servicio integral con ambientación, catering y producción propios. El costo del cubierto ronda los 100 dólares por persona, aunque trascendió que parte del evento podría resolverse a través de canjes, como ya ocurrió con la nueva casa de la pareja.