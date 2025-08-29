La boda soñada de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en una exclusiva estancia cordobesa: los detalles

Nicolás Cabré ya comenzó a ultimar detalles para su casamiento con Rocío Pardo y una de sus primeras paradas fue en el atelier del reconocido diseñador Daniel Casalnovo, quien tendrá a su cargo no solo la confección del traje del novio, sino también los de los cinco caballeros de honor y el padrino.

En diálogo con Visionshow, Casalnovo confirmó que Cabré ya se probó el traje, aunque evitó dar precisiones sobre la gama de colores que se utilizarán para mantener el misterio hasta el gran día.

Cuándo y en que lugar se celebrará la boda

La ceremonia se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en la exclusiva Estancia Bosque Alegre, ubicada a unos 45 minutos de la ciudad de Córdoba. El predio, con más de 7.000 hectáreas de bosques centenarios y una casona colonial del siglo XVIII, fue elegido por la pareja por su combinación de naturaleza, historia y privacidad.

La propuesta será íntima y prolongada: tanto los novios como los invitados más cercanos deberán hospedarse tres días completos en la estancia, que cuenta con capacidad para apenas 35 personas.

Estrictas reglas y lujos personalizados

El lugar mantiene reglas claras para preservar su estilo: no se permite ingresar vino propio ni contratar proveedores externos como sonidistas o decoradores. Toda la producción y ambientación estará a cargo del staff interno de la estancia.

El costo por invitado refleja la exclusividad: el cubierto parte desde USD 98 por persona con un menú que incluye bife de chorizo gourmet al Malbec. Sin embargo, Cabré y Pardo optaron por un formato cocktail premium, cuyo valor asciende a USD 100 más IVA por invitado, con ambientaciones temáticas y shows privados. Según trascendió, la pareja no aceptó canjes y cubrirá todos los gastos de manera privada.