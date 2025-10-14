Así sería el nuevo Dodge 1500: la versión 2026 de un clásico auto fabricado en Argentina

El Dodge 1500 fue un automóvil de turismo del segmento C fabricado en la República Argentina por Chrysler-Fevre Argentina S.A., subsidiaria nacional de la firma norteamericana Chrysler. Se trataba de un automóvil compacto, basado en el modelo Hillman Avenger producido en Inglaterra por Chrysler Europa y que fue concebido como una opción económica, para el mercado automotor argentino.

La denominación de este coche, se debe a la motorización con la que fuera presentado inicialmente, siendo este un impulsor a nafta de 4 cilindros en línea y 1500 cc con una relación de compresión de 8:1.

Su producción fue iniciada en 1971 y tuvo tres etapas, pasando a ser Volkswagen 1500, hasta que dejaron de fabricarlo en 1989. Ahora, con Inteligencia Artificial, se puede observar cómo sería el nuevo Dodge 1500, la versión 2026.

Cómo sería el exterior del nuevo Dodge 1500, la versión 2026

En el exterior del vehículo hay cambios que lo modernizan, pero no pierde su esencia:

El exterior del nuevo Dodge 1500, según la IA de Google.

Faros Delanteros: Los faros redondos originales se actualizaron a un diseño más rectangular y moderno, integrando una franja LED horizontal que sirve como luz diurna. Esto le da una mirada más contemporánea y agresiva. Parrilla: La parrilla pasó de ser una serie de barras verticales a un diseño más limpio y horizontal, con un patrón de rejilla más moderno. El emblema central es más prominente. Paragolpes Delantero: El paragolpes se volvió más integrado a la carrocería, en el color del vehículo, eliminando el cromo excesivo del modelo original. Incluye una toma de aire inferior más grande y luces antiniebla o de posición LED en los extremos. Ruedas: Las llantas son de aleación de mayor tamaño y con un diseño más actual, en un tono oscuro para contrastar con el color de la carrocería, lo que le da una postura más deportiva. Espejos Laterales: Los espejos retrovisores son más aerodinámicos y se integran mejor en el diseño general, probablemente con intermitentes LED incorporados. Líneas Generales: Aunque se mantiene la silueta sedán clásica de tres volúmenes, se han suavizado algunas líneas y se le dio una apariencia general más «pulida» y aerodinámica, manteniendo ese aire «retro-futurista». Detalles Menores: Los tiradores de las puertas son más modernos y discretos, y la antena es tipo «aleta de tiburón» o está integrada en el cristal, en lugar de la antena de varilla clásica.

El interior del nuevo Dodge 1500, según la IA de Google.

Cómo sería la mecánica del nuevo Dodge 1500, la versión 2026

Basándonos en la tendencia de la industria y la mecánica del 1500 original (que usaba motores de 1.5L a 1.8L de 72 a 120 CV), el nuevo modelo podría ofrecer una gama de motorizaciones modernas y eficientes, propias de un sedán compacto/mediano de Stellantis (la actual casa matriz de Dodge):

1. Opción Estándar: Turbo-eficiente (El nuevo «1500»)

Esta sería la opción más popular, que reemplaza la cilindrada del original con la eficiencia de un motor turbo pequeño:

Motor: 1.3 Litros Turbo (o similar 1.0L/1.5L Turbo de 3 o 4 cilindros)

1.3 Litros Turbo (o similar 1.0L/1.5L Turbo de 3 o 4 cilindros) Tecnología: Híbrido Leve (Mild-Hybrid 48V) para mejorar el consumo en ciudad y dar un toque de potencia extra en la salida.

para mejorar el consumo en ciudad y dar un toque de potencia extra en la salida. Potencia Estimada: Entre 130 CV y 170 CV. Esto es una mejora significativa de potencia respecto al original, pero en línea con sedanes compactos modernos.

Entre 130 CV y 170 CV. Esto es una mejora significativa de potencia respecto al original, pero en línea con sedanes compactos modernos. Transmisión: Automática de 6 o 8 velocidades (tipo Tiptronic o de doble embrague DCT) o, para los puristas, una manual de 6 velocidades.

Automática de 6 o 8 velocidades (tipo Tiptronic o de doble embrague DCT) o, para los puristas, una manual de 6 velocidades. Tracción: Tracción delantera (FWD), que es el estándar actual para este segmento (a diferencia del original que era trasera).

2. Opción «GT» / Alto Rendimiento: El Espíritu Deportivo

Para evocar al clásico Dodge 1500 GT-100, se necesitaría un motor más potente:

Motor: 2.0 Litros Turbo de 4 cilindros.

2.0 Litros Turbo de 4 cilindros. Potencia Estimada: Entre 200 CV y 250 CV.

Entre 200 CV y 250 CV. Transmisión: Automática de doble embrague (DCT) de 7 velocidades o una transmisión automática deportiva de 8/9 velocidades.

Automática de doble embrague (DCT) de 7 velocidades o una transmisión automática deportiva de 8/9 velocidades. Suspensión: Deportiva reajustada y con suspensión independiente en las cuatro ruedas (adiós al eje rígido original), con amortiguación variable para los modos de manejo Sport/Comfort.

3. Opción Ecológica: Totalmente Eléctrico (El Futuro)

Como un guiño al futuro y las regulaciones ambientales, un Dodge 1500 EV sería imprescindible: