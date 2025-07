Baby Etchecopar destrozó a Mario Pergolini por su regreso a la TV: “Es el mismo boludo de siempre”

Baby Etchecopar vio el regreso de Mario Pergolini a la televisión y lanzó una dura crítica, durante una charla con Noticias Argentinas.

Baby Etchecopar apuntó contra Mario Pergolini: “No creció nada”

«Vi el primer programa de Pergolini y me parece el mismo boludo de siempre. El mismo boludo de siempre que todavía no creció. No terminó de pagar algunas deudas con la sociedad, como Beatriz Salomón. Para mí, no tiene nada de gracioso Pergolini», opinó el conductor de “Basta Baby”, en Radio Rivadavia, nominado como Mejor Programa Diario de Interés General en AM a los Premios Martín Fierro de Radio 2025.

«Lo vi porque estaba Francella, que me encanta. Pero la verdad que si se pasó 20 años sin volver para ponerse el traje negro y los anteojos para que no se le noten los ojos irritados, no creció nada. ¿Para qué volvió?», cuestionó Baby.

Para el conductor, Pergolini fracasó en el streaming y por eso aceptó regresar a la televisión: «Todo el mundo se cree que el streaming es la panacea. El streaming es una mentira, no existe. Lo único que marca agenda es la televisión y la radio. Todos se van diciendo ‘a mí no me va a mandar más el dueño, ahora tengo mi streaming’. Y al año vuelven con la frente marchita. Imagínate que nosotros respiramos en tele y hacemos 100 veces más rating que un streaming».

«Vuelven porque vuelven con la frente marchita, no lo dicen. Pero vuelven porque fracasaron. Nadie que no fracase vuelve a hacer lo mismo. Además, te descuidas y fuiste. Porque con un rating que si no se preocupa no va a durar mucho. Midió muy mal», concluyó Baby Etchecopar.