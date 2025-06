Beto Casella: «No me gustaría tener que salir con capucha como algunos colegas»

Luego de una energética salida al aire durante su programa “Nadie Nos Para” por Rock & Pop, Beto Casella recibió sonriente al medio Noticias Argentinas. Con un estilo relajado (jogging y campera de cuero), habló sobre su programa “Bendita”, al aire en Canal 9 hace casi 20 años, y su postura ante la actualidad política y mediática.

Beto Casella: “La radio y la tele no están muertas”

El conductor de Bendita habló de todo en una extensa charla en la que mezcló ironía, análisis político, autocrítica hacia los medios y hasta detalles de sus próximos proyectos.

Sobre la condena a Cristina Kirchner, lanzó con sarcasmo que “todo está muy tranquilo”, pero no tardó en profundizar sobre el fenómeno político que representa el peronismo. “El que no entiende el fervor litúrgico que despierta Cristina vive en Narnia”, sentenció, al tiempo que defendió que muchos argentinos vivieron una etapa “fructífera y próspera” desde el 2003.

Casella fue tajante también con respecto a la polarización mediática y política. Criticó con firmeza a los comunicadores que desprecian al votante: “Decir que el que votó a Milei es hueco de cabeza o que el que sigue a Cristina es un termo es peligroso. Eso está cerca de un fascismo intelectual”, opinó. Para él, ese tipo de calificaciones no solo dañan el debate, sino que reflejan una falta de respeto hacia la sociedad.

También apuntó contra el periodismo del enojo, ese que se alimenta del grito y la indignación para subir el rating. “Ahí nace lo que yo llamo el sistema ‘quédate acá’, cuando los productores descubren que el enojo rinde”, explicó. Para Casella, muchos comunicadores terminaron atrapados en ese juego, perdiendo autenticidad.

Beto Casella sobre su nuevo programa de Streaming

Lejos de encerrarse en lo establecido, confirmó que hará Bendito Streaming, una propuesta derivada de Bendita que tendrá su propia dinámica, con jóvenes al frente del contenido y acceso al detrás de escena del programa. “Va a tener vida propia, hasta se van a olvidar de nosotros”, adelantó.

A pesar de recibir ofertas para mudarse a canales líderes como El Trece o Telefe, Casella prefiere seguir en Canal 9. La razón es clara: “Acá estamos cómodos, no nos piden rating, y si yo me voy, también pongo en riesgo a todo el equipo”, aseguró.

Fiel a su estilo, no se guarda nada, ni siquiera con sus empleadores: “No me hago amigo de mis patrones, así puedo pelear tranquilo cuando hay algo que reclamar”, dijo, recordando también su intervención en los Martín Fierro en defensa de los trabajadores de medios.

Su mirada del trabajo en equipo está basada en la empatía. “Si alguien llega con un asistente, un perrito y un fotógrafo, sé que no va a funcionar. Acá somos un grupo, no una pasarela”, definió. Y no solo forma grupo: también reparte. Parte de lo que gana con publicidades lo distribuye entre sus compañeros de radio y televisión. “No me quiero hacer el mártir, pero creo que todos los conductores podrían hacerlo”, opinó.

Por último, confesó algunos de sus sueños pendientes: le hubiese encantado ser diseñador de ropa o psicólogo. De hecho, dice que un poco lo es: “Soy muy de escuchar, de ponerme en los zapatos del otro”. Tal vez sea eso lo que explica por qué, después de tantos años, el público todavía elige escucharlo.

Con información de Noticias Argentinas