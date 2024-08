Beto Casella y la «Negra» Vernaci, enfrentados por Tamara Pettinato: «Digan que la están echando por…»

En las últimas semanas Tamara Petinatto se vio envuelta en un escándalo tras difundirse tres vídeos de ella en el Casa Rosada, grabados por el expresidente Alberto Fernández, donde tienen conversaciones intimas. En un confuso episodio marcado por acusaciones mutuas entre Beto Casella y Petinatto, la panelista dejó el programa Bendita TV. Ante esto, la locutora Elizabeth «Negra» Vernanci defendió a su amiga y Casella salió enfurecido a hablar del tema.

La «Negra» Vernaci defendió a Tamara Petinatto y acusó duramente a Beto Casella

En vivo por su programa radial «La Negra Pop» Vernaci habló sobre el escándalo entre Alberto Fernández y Tamara Petinatto y criticó duramente al trato que le dio los medios y la sociedad a la panelista.

“¿Cuál es el problema? De verdad pregunto. ¿Qué les molesta? ¿Que haya co… con el presidente, si es que co…? ¿Les molesta que no pida disculpas? ¿A quién le tiene que pedir disculpas? ¿Tamara es política? ¿La votó alguno? ¿Es una funcionaria?” reflexionó la locutora.

“Es una mina de civil que está haciendo algo que puede gustar o no pero dedicarle 24/7 con ‘pseudo preocupación’, diciendo ‘la estamos cuidando’. No. Mentira que la estás cuidando. Cuidar es otra cosa” arremetió directamente contra Casella, quien aseguró que no despidió a Petinatto, sino que le pidió que se tomara unos días «para cuidarla».

«Están esperando que Tamara pida una disculpas que no tiene por qué pedir. Acá, el problema es Alberto Fernández (…) Lo que se ve es que no pueden salir del machirulismo. Cuando en los medios están 24/7 dándole a una persona, la gente que consume eso toma partido y son personas que quieren matar al monstruo. Van con palos y antorchas a matar al monstruo que no es Alberto Fernández, es Tamara” aseguró contundente.

Luego, volvió a hablarle a Casella. «Digan las cosas en la cara. Digan ‘la vamos a echar por pu… A no ser que acá haya otra operación para pegarle a quien está hoy con Tamara” dijo refiriéndose a José Glinski, el novio de Pettinato, quien es diputado nacional.

Beto Casella le respondió a la Negra Vernaci: «Hay una discrepancia fatal»

Tras los dichos de la locutora, el conductor de Bendita apareció en dicho programa, con megafono en mano, visiblemente enojado. “Hoy ya me colmé. En El Diario de Mariana, que la quiero mucho; Vernaci opinó, Trebucq, todos. A partir de este momento, suspendo notas, móviles, visitas a piso y tema varios» dijo Beto .

«Se suspenden todos los temas: Tamara Pettinato, Yuyito con el presidente, cómo veo la nueva gestión de Gallardo. No hablo de nada. No me molesten por 20 días. Déjenme tranquilo” pidió Casella.

Luego, un cronista de DDM (América TV) le preguntó sobre los dichos de «La Negra» y el contestó sin tapujos. “Entonces, ella estará pensando que Tamara es una put… No es lo que yo pienso. Ya lo expliqué 500 veces, si Vernaci viene de afuera (estuvo en Londres) posiblemente no vio nada, entonces no está enterada” aseguró el conductor.

«Yo lo expliqué quinientas veces y de hecho hablando a la cámara dije: ‘yo a Tamara no la echo, lo lamento si hay gente que se va de la audiencia’. Después siguieron pasando cosas, hubo discrepancias con la producción y demás» explicó nuevamente. «Acá no careteamos nada. Que la gente se haga cargo de su propia cabeza, de cómo ve las cosas y cómo actuarían ellos. Yo actuó en soledad porque acá nadie del canal está participando», dijo.

«En su momento la idea de tomarnos unos días me parecía una idea buena y a Tamara no. Empezó una serie de idas y vueltas, de renuncias y de discusiones con la producción y así estamos ahora» aseguró y luego aseguró que hace días no se cruzan ni intercambian mensajes.

«Hay una discrepancia fatal: ella cree que la maltratamos en los programas cuando ella todavía no volvía. Por ahí ella cree que no deberíamos haber abordado el tema y la respeto (…) Creo que lo tratamos con bastante respeto y jamás haciéndole una imputación porque es un tema personal», le respondió.

«El que tiene todas las explicaciones para dar es el que fue Presidente (…) Nadie puso el foco en Tamara. Acá hay un tema que fue feo, para mucha gente irritante pero no legal ni del punto de vista de género», aseguró.

«Yo le dije: hay que hacer lo que le haga bien a tu cabecita y a tu salud, hablá donde quieras. Me pareció que el día que volvió y le dedicamos un rato del programa a ella, no quería hacer una carnicería. Cuidamos hasta cómo la ponchamos» concluyó Casella.