Beto Casella también criticó a Tini Stoessel por su show gratuito en Palermo: «Berreta»

Tini Stoessel hizo un show en la puerta de La Casa streaming y se acercaron unas 20 mil personas ocasionando malestar entre vecinos. Una de las que se quejó fue Laura Ubfal, que pidió que hagan los shows gratuitos en otros lugares. A este pedido se sumó el conductor de Rock & Pop y Bendita, Beto Casella, que trató de “berreta” al show de Tini en pleno barrio de Palermo.

Beto Casella también apuntó contra Tini Stoessel

“Me parece una cosa berreta de gente de mucho dinero. La palabra es berreta. Es capricho de gente millonaria que puede contratar el Monumental para hacerlo”, opinó el conductor Beto Casella sobre el show de Tini Stoessel.

El animador apuntó también contra la cantante y contra los nuevos canales de streaming: “Tini ya es una piba grande que puede decidir. Los streaming están desesperados, pero busquen otra manera. Es de mala educación, es grosero. Le baja el precio a Tini como artista”.

“Tenemos una Capital que hay pocas en el mundo con tanto espacio verde, está lleno de plazas. Podrían haberlo hecho un fin de semana que circula menos gente, pero hagámoslo un jueves que circula más gente”, se lamentó el conductor, durante una entrevista en Intrusos.

🔴 CAOS EN EL SHOW DE TINI STOESSEL: DESMAYOS, GOLPES Y ESCÁNDALO@Intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/gQBNTlZFZJ — América TV (@AmericaTV) April 4, 2025

Tini Stoessel habló de su salud mental

Durante una charla con Dominique Metzger para Telenoche, la cantante Tini Stoessel habló sobre su salud mental, un tema en el que hizo foco en los últimos años y que desarrolló musicalmente con su álbum “Un mechón de pelo”.

“Obviamente que sigo en tratamiento con mi psiquiatra, con mi psicóloga, pero ya mucho mejor desde lo que me había pasado al día de hoy, mejorando en todos los aspectos y eso me tiene supercontenta, pero también creo que forma parte de la vida y hoy lo entiendo desde ese lado y hoy tengo un montón de herramientas y entendimiento sobre el tema, entonces lo abordo desde otro lugar, pero nada, como forma parte de mi vida y también entiendo que no tiene nada de malo hablarlo, contarlo”, dijo Tini.

Con información de NA