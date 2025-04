Tini Stoessel y su salud mental: “Sigo en tratamiento con mi psiquiatra”

Tini Stoessel revolucionó la Ciudad de Buenos Aires con su presentación en La Casa streaming y su mini recital en el barrio de Palermo. Allí la entrevistaron, pero solamente habló de su nuevo show.

Durante una charla con Dominique Metzger para Telenoche, la cantante habló sobre su salud mental, un tema en el que hizo foco en los últimos años y que desarrolló musicalmente con su álbum “Un mechón de pelo”.

Tini Stoessel: “Lo mejor que me pasó en ese momento fue poder verbalizarlo»

“Obviamente que sigo en tratamiento con mi psiquiatra, con mi psicóloga, pero ya mucho mejor desde lo que me había pasado al día de hoy, mejorando en todos los aspectos y eso me tiene súper contenta, pero también creo que forma parte de la vida y hoy lo entiendo desde ese lado y hoy tengo un montón de herramientas y entendimiento sobre el tema, entonces lo abordo desde otro lugar, pero nada, como forma parte de mi vida y también entiendo que no tiene nada de malo hablarlo, contarlo”, dijo Tini.

“Lo mejor que me pasó en ese momento fue poder verbalizarlo, poder saber que había personas que estaban ahí para escucharme y para acompañarme y que yo no estaba loca, simplemente estaba pasando por un momento que le puede pasar a cualquier persona y también entender que me podía pasar a mí teniendo éxito o teniendo dinero, teniendo una familia recontra conformada, pero es una enfermedad mental que te ocurre teniendo éxito o no teniendo éxito y le puede pasar a cualquier persona”, aclaró la artista.

“Frenar fue recontra necesario y también es importante que la gente entienda que si le pasa, puede tomarse un tiempo para curarse, para sanarse, para hablar, para contar con gente que sabe que puede agarrarle la mano, que no estás solo tampoco, que no estás loco. Era eso o yo en ese momento que el final sea otro, y te lo digo así, y yo no quería seguir así. Entonces fue necesario entender, amigarme con un montón de cosas que forman parte de mi intimidad seguramente para el resto de mi vida y para la gente que me quiere, poder sincerarme con un montón de cosas y entender que todo forma parte de la vida y todo te va haciendo quien sos y también quien elegís ser a partir de esas heridas”, remarcó la cantante, que dijo que hoy está “muy feliz”.

Cómo será su show Futttura

Tini Stoessel contó que el 24 de octubre hará su festival “Futttura”, que “va a ser el show más especial de toda mi carrera y algo extremadamente gigante, plantear tres escenarios de la magnitud que lo estamos planteando, plantear la cantidad de actividades que estamos planteando para que la gente… Va a haber como experiencias inmersivas, que por ahí compartís vos cosas tuyas que ellos en general no ven”.