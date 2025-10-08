Billie Eilish lanzó una cápsula exclusiva de gorras: ¿Cuál es la famosa marca?

La cantante y compositora, Billie Eilish, sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de una nueva cápsula en colaboración con la NBA, una colección de gorras que fusiona su identidad estética con la energía del deporte más popular de Estados Unidos.

Billie Eilish sorprendió con una colaboración oficial con la NBA: así son las nuevas gorras

La artista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes luciendo distintos modelos, cada uno inspirado en equipos como Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Golden State Warriors y Houston Rockets.

En las fotos se la ve fiel a su estilo relajado y alternativo, con remeras oversize y una actitud desafiante, posando con las nuevas “Billie x NBA Hats”, que ya están disponibles para la venta online.

“So excited 4 this” (“Muy emocionada por esto”), escribió la cantante en sus historias de Instagram, donde también invitó a sus seguidores a conseguir su modelo favorito con el link de compra.

La colección incluye diseños con los logos oficiales de los equipos y detalles personalizados con el nombre “Billie” bordado, combinando los colores clásicos de cada franquicia.

Además, la marca de los Lakers compartió en sus redes una imagen promocional con el mensaje “Billie X Lake Show”, confirmando que la colaboración forma parte de una línea oficial aprobada por la NBA.

Este lanzamiento refuerza la faceta de Billie como ícono de moda y cultura pop, que no solo marca tendencia en la música sino también en la estética urbana y deportiva.