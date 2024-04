Artistas reúnen sus firmas en un comunicado oficial y piden regulación para que la IA no dañe la creatividad

Billie Elish. Stevie Wonder. Katy Perry. J Balvin. Cami. Juanes. Ellos y cientos de artistas pusieron su firma en una nueva carta abierta emitida por la Artists Rights Alliance (una alianza que vela por los derechos de los artistas). ¿Qué pide este comunicado oficial que ha cautivado la atención de grandes nombres en la industria? Otra vez, la inteligencia artificial es protagonista.

Particularmente, aunque esta carta reconoce los beneficios de la IA, pide a las empresas tecnológicas, desarrolladoras, plataformas y servicios de música digital que dejen de utilizar la nueva tecnología para devaluar o crear herramientas que reemplacen a los artistas así como la exigencia de una compensación justa por su trabajo.

En detalle, se señala que ciertas personas y compañías están usando la inteligencia artificial para dañar la industria y sabotear la creatividad de muchos artistas, escritores de canciones, compositores, músicos, entre otros actores. “Cuando se usa de manera irresponsable la IA posee una enorme amenaza para nuestra habilidad de proteger nuestra privacidad, identidades y música”, profundiza el comunicado.

Además, la Artists Rights Alliance afirma que ya se está usando el trabajo de forma no autorizada para entrenar los nuevos modelos de IA. Modelo que, paradójicamente, están en camino a extinguir muchos trabajos que hoy emplean personas de la industria. “Hay que frenar este asalto a la creatividad humana”, finaliza la carta.

Left unchecked, Al will set in motion a race to the bottom that will degrade the value of our work and prevent us from being fairly compensated for it. This assault on human creativity must be stopped. Join the movement: https://t.co/JZYqmezk4U pic.twitter.com/fcCxNsAFuz

— Artist Rights Alliance (@artistrightsnow) April 2, 2024