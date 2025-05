Blake Lively vs Justin Baldoni: aseguran que están extorsionando a Taylor Swift para que declare

La tensa batalla legal entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni sumó un nuevo capítulo y una inesperada protagonista: la cantante Taylor Swift. El equipo legal del director de «Romper el círculo», citó a Swift como testigo en el juicio contra su coestrella y aseguró que Lively amenazó a la cantante con filtrar mensajes de texto si no la apoyaba públicamente. Qué dijeron los abogados de la actriz.

Taylor Swift ¿amenazada por su amiga Blake Lively?: qué dijeron los abogados de la actriz

Los protagonistas de la película «Romper el círculo» (It ends with us) Justin Baldoni y Blake Lively se encuentran en una intensa y brutal batalla legal. La actriz decidió demandar al director y coprotagonista de la cinta por acoso sexual, mientras que Baldoni respondió con una contrademanda, exigiendo 400 millones de dólares por difamación y extorsión.

Fue así como el equipo de abogados del actor decidió citar a Taylor Swift, quien es amiga intima de Lively, para que declare como testigo. La citación desde un inicio pareció extraña, ya que la cantante no formó parte del rodaje de la película donde ocurrió el supuesto acoso.

Los represantante legales de Baldoni no pararon ahí, sino que enviaron una carta al juzgado donde aseguran que una «fuente con altas probabilidades de ser confiable» les aseguró que Blake estaría extorsionando a su amiga para que le muestre su apoyo públicamente.

Esta fuente anónima alegó que Lively le pidió a Swift que borrara mensajes de texto. La carta también insinúa que el abogado de la actriz contactó al abogado de Taylor «y le exigió que publicara una declaración de apoyo a la Sra. Lively», además de «insinuarle que si Swift se negaba a hacerlo, se publicarían los mensajes de texto privados de carácter personal que poseía».

El abogado de Blake Lively niega estar extorsionando a Taylor Swift

El abogado de Lively, Mike Gottlieb, negó rotundamente la versión de Baldoni. «Esto es categóricamente falso. Negamos todas estas supuestas acusaciones, que se basan cobardemente en supuestas fuentes anónimas y están completamente desconectadas de la realidad«, explicó Gottlieb.

«Esto es lo que esperamos de los abogados de Wayfarer, quienes parecen preferir atacar primero, sin ninguna prueba y sin importarles las personas a las que perjudican. Presentaremos de inmediato mociones ante el tribunal para que estos abogados rindan cuentas por su mala conducta», aseguró el letrado.

Por su parte, el equipo de Taylor declaró que la citación no tiene sentido ya que la cantante no estuvo presente en la grabación del film. «Taylor Swift nunca estuvo en el set de rodaje de esta película, no participó en el casting ni en las decisiones creativas, no compuso la banda sonora, nunca vio ninguna edición ni tomó notas sobre la película. Ni siquiera vio «It Ends With Us» hasta semanas después de su estreno, y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia», declaró su representante.

«La conexión de Taylor con esta película fue permitir el uso de una canción, ‘My Tears Ricochet’. Su participación solo fue la licencia de una canción para la película, algo que también hicieron otros 19 artistas. Esta citación está diseñada para usar el nombre de Taylor y atraer la atención del público creando clickbait sensacionalista, en lugar de centrarse en los hechos del caso«, concluye la declaración de la manager de Swift.