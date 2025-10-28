¡Bomba!: Chris Martin y Sophia Turner estarían iniciando una relación

La nueva noticia que shockeó al mundo del espectáculo es el supuesto nuevo romance entre Chris Martin y Sophie Turner, quienes habrían vuelto a apostar por el amor tras sus recientes separaciones.

El líder de la banda Coldplay estuvo pasando sus días en Inglaterra, debido a una serie de conciertos que realizó en el estadio Wembley por su gira Music of the Spheres.

La actriz de Game Of Thrones fue vista con el cantante de Coldplay en lo que la prensa británica definió como una “cita secreta». Según una fuente cercana a la pareja, el encuentro habría tomado lugar en Londres.

“Entre ensayo y ensayo, encontró tiempo para compartir una velada con Sophie”, comentó una fuente al medio estadounidense ‘Daily Mail’.

Las recientes separaciones Sophie Turner y Chris Martin

Tras una relación fallida con el cantante Joe Jonas, Sophie Turner regresó a Inglaterra junto a sus hijos y rehizo su vida con el aristócrata Peregrine ‘Perry’ Pearson, heredero del vizconde británico de Cowdray.

Sin embargo, la pareja habría terminado su relación a fines de septiembre tras haber sido vistos discutiendo en la boda de una figura de la alta sociedad.

Por otra parte, Chris Martin termino su relación con la actriz Dakota Johnson el pasado junio tras casi ocho años juntos y un compromiso de boda.