Brancatelli enfurecido con Lionel Messi porque le firmó una camiseta a Javier Milei 

Diego Brancatelli descargó su enojo contra Lionel Messi luego de que el presidente posara con la camiseta del Inter Miami que estaba firmada por él. En su programa, el periodista lanzó duras críticas contra el plantel de la Selección Argentina y también para el entrenador Lionel Scaloni.

Lo cierto es que Javier Milei no posó con la de Messi, ya que el capitán de la Selección Argentina usa la 10 en su equipo, y el presidente de la nación junto a su hermana tenían en sus manos la Nº9, correspondiente a Luís Suarez.

«Yo sostengo: esta selección no es la mejor de la historia. Tiene un técnico gorila como Scaloni. No, no, no, no, no.»

Brancatelli también acusó a los jugadores de no comprometerse con la realidad del país y de pensar solo en lo personal.

«Un grupo de desclasados. La Selección puede jugar lindo. La Selección ganó un Mundial, 5 millones de personas en la calle. Yo fui al Mundial, lloré, grité, me ilusioné, abracé a mis hijos, puse plata, la pagué con la mía. Son una vergüenza. Ninguno se la juega, ninguno se la juega.»

«Todos pensando: ‘Avión privado, qué tatuaje me hago’. No. La gente la está pasando mal y ningún jugador referente se la juega por la gente que la está pasando mal. Diego, te extrañamos. Maradona hace falta en este momento. Maradona haría mucha falta.»

El motivo de su furia fue el regalo que el capitán de la Selección le envió a Milei. El Presidente y su hermana Karina recibieron una camiseta del Inter Miami autografiada por Messi, con la dedicatoria «con cariño». La entrega la hizo Jorge Más Santos, principal accionista del Inter Miami, durante su visita a Argentina para reunirse con funcionarios del Gobierno y evaluar inversiones en el país.

Brancatelli también fue contundente sobre el gesto que tuvo Messi con Javier Milei

«No, le mandan camisetas al Presidente firmadas. ¿Qué importa? Si le da lo mismo, si le da lo mismo.»

El empresario cubano-estadounidense, Jorge Más Santos, también se reunió con Federico Sturzenegger, Daniel Scioli y otros representantes del Gobierno para analizar posibles negocios en Argentina. En ese contexto, crece la expectativa sobre la implementación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, un modelo que impulsa Milei y que encuentra resistencia en la AFA.