Britney Spears fue detenida en California: qué pasó con la cantante

La cantante estadounidense Britney Spears volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras de ser detenida por las autoridades en California. El episodio ocurrió la noche del 4 de marzo de 2026 y generó repercusión internacional entre sus seguidores y en la industria musical.

Por qué fue detenida Britney Spears

De acuerdo con reportes policiales y medios internacionales, la artista fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, una infracción conocida en Estados Unidos como DUI (Driving Under the Influence).

El incidente ocurrió alrededor de las 21:30 en el condado de Ventura, California, cuando agentes de la Patrulla de Carreteras detectaron irregularidades en la forma de conducir de la cantante.

Tras ser interceptada, Spears fue trasladada a una dependencia policial donde quedó registrada en el sistema de detenciones del condado.

Cuánto tiempo estuvo detenida

Según los registros oficiales, la cantante fue registrada en la cárcel cerca de las 3 de la madrugada y quedó en libertad pocas horas después, alrededor de las 6 de la mañana.

Britney fue liberada bajo el procedimiento conocido como “cite and release”, que permite enfrentar el proceso judicial en libertad mientras continúa la investigación.

Además, se informó que deberá presentarse ante la justicia el próximo 4 de mayo, cuando se realizará una audiencia para analizar el caso.

El silencio de la cantante y la reacción en redes

Hasta el momento, Britney Spears no realizó declaraciones públicas sobre el incidente. Sin embargo, tras conocerse la noticia desactivó su cuenta de Instagram, algo que ya había hecho en otras ocasiones cuando atraviesa momentos de alta exposición mediática.

Un nuevo episodio en una vida bajo escrutinio

La cantante, considerada uno de los mayores íconos del pop de las últimas décadas, ha vivido durante años bajo la mirada constante de los medios. Su vida personal volvió a ser noticia especialmente durante el proceso que puso fin a la tutela legal que controló su vida y sus finanzas durante 13 años, finalizada en 2021.

A pesar de las polémicas, Britney Spears continúa siendo una figura central de la cultura pop mundial, con una carrera que marcó a generaciones y éxitos que definieron el sonido del pop desde finales de los años noventa.