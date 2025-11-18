Caída de X, ChatGPT y otros servicios: qué es Cloudflare y qué significa el error que provocó un «apagón» mundial

Un incidente global de gran magnitud se registró el martes, causando un masivo «apagón» en internet que impactó a millones de usuarios. La falla se originó en los servicios de Cloudflare, una empresa fundamental para la infraestructura de la red mundial. La interrupción afectó a redes sociales como X (ex Twitter), la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, importantes portales de noticias y servicios de streaming.

Según la información recopilada por la Agencia Noticias Argentinas, el problema radicó en uno de los pilares de la infraestructura web. Cloudflare actúa como un intermediario crucial, gestionando y distribuyendo contenido para innumerables sitios en todo el planeta. Su caída provocó un efecto dominó que se tradujo en una interrupción generalizada del servicio.

Cloudflare ofrece una gama de servicios esenciales que garantizan el rendimiento y la seguridad de internet. Actúa como una Red de Entrega de Contenidos (CDN), almacenando copias de sitios web en servidores distribuidos para acelerar su carga. Además, proporciona protección contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) y seguridad web.

Cloudflare: el escudo de la web, cómo funciona y qué significa el error que provocó la caída mundial

La compañía también se encarga de los servicios DNS, traduciendo los nombres de dominio en direcciones IP que las computadoras pueden comprender. En esencia, Cloudflare funciona como un escudo y un acelerador para millones de páginas web en todo el mundo. Sus servicios mejoran la velocidad, la seguridad y la disponibilidad de los contenidos digitales que consumimos diariamente.

Durante la interrupción, muchos usuarios encontraron el mensaje de error «502 Bad Gateway» al intentar acceder a diversos sitios web. Este código indica que un servidor, en este caso uno de Cloudflare, recibió una respuesta inválida de otro servidor. Generalmente, ocurre cuando se intenta cargar la página.

Esto significa que Cloudflare, al actuar como intermediario entre el navegador del usuario y el servidor real del sitio web, no pudo establecer una conexión correcta. Recibió una respuesta defectuosa del servidor de origen de la página. Por lo tanto, el error «502 Bad Gateway» es una señal directa de que la falla se ubicó en un servicio intermedio como Cloudflare.