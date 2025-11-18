¿Qué pasó? La caída mundial de Cloudflare deja miles de usuarios sin acceso a X, ChatGPT y otros servicios

Una interrupción masiva en la red de Cloudflare provocó este martes 18 de noviembre la caída de decenas de servicios digitales a nivel mundial. El incidente dejó a millones de usuarios sin acceso a plataformas esenciales, desde redes sociales hasta herramientas de inteligencia artificial y videojuegos. La propia compañía informó que está investigando una anomalía que afecta el funcionamiento de diversas aplicaciones y sitios web.

Entre los servicios más afectados se encuentran X (anteriormente conocida como Twitter), que se volvió inaccesible para la visualización de publicaciones. También reportaron problemas la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, la red social de cine Letterboxd y el popular videojuego League of Legends, donde numerosos jugadores experimentaron fallos de conexión que impidieron el acceso a sus partidas.

Los reportes de usuarios comenzaron a surgir cuando la aplicación de X en su versión de escritorio no cargaba contenido ni elementos multimedia. Herramientas especializadas como Downdetector, diseñadas para monitorear caídas de servicios, también registraron un aumento de incidentes, antes de sufrir sus propias interrupciones debido a la dependencia de la infraestructura de Cloudflare.

Mantenimiento y complicaciones

Cloudflare emitió un comunicado oficial confirmando que estaba al tanto y ya investigaba un problema que afectaba a «varios consumidores». Aunque inicialmente se pensó que el fallo se limitaba al soporte técnico, la complejidad del inconveniente se hizo evidente rápidamente al afectar a medios de comunicación como Forocoches y Menéame.

La causa original del incidente aún no fue esclarecida por completo por la empresa. No obstante, las primeras informaciones apuntaron a un posible fallo durante tareas de mantenimiento programado por Cloudflare, según lo reportado por el medio ADSLZone. Esto sugeriría una combinación de factores que la compañía intenta resolver con urgencia.

La incertidumbre se agravó por el hecho de que varias páginas dedicadas a detectar caídas, como Downdetector y Down for Everyone or Just Me, también experimentaron problemas. Esta situación dificultó aún más la verificación del estado real de muchos servicios, dejando a los usuarios sin opciones más allá de esperar la normalización de la red.