Por qué te llaman y te cortan: el método detrás de una práctica de estafa cada vez más común

Si alguna vez atendiste una llamada desconocida y la comunicación se cortó al instante, probablemente pensaste que había sido un error. Pero especialistas en ciberseguridad advierten que, en la mayoría de los casos, no lo es. Detrás de estas llamadas existe un método usado por empresas, sistemas automatizados y estafadores que puede terminar costando caro.

El motivo detrás de una llamada que se corta apenas contestas

1. Confirmar que tu número existe

Muchas empresas y grupos de estafas utilizan discadores automáticos capaces de marcar miles de números por minuto.

Si atendés, tu número queda registrado como “activo” y es agregado a bases de datos destinadas a telemarketing, spam o intentos de estafa.

En simple: al atender, levantás la mano y decís “este número es real y atiende personas”.

2. Marcadores predictivos de call centers

Los centros de atención telefónica también utilizan sistemas llamados marcadores predictivos.

Estos discadores llaman más números de los que un equipo de operadores puede atender.

Cuando el sistema detecta que no hay ningún operador disponible al momento en que vos atendés, corta automáticamente.

Para vos es molesto; para ellos, es eficiencia: optimizan tiempo sin importar la experiencia del usuario.

3. La estafa “Wangiri”: una llamada, un corte

“Wangiri” significa “una llamada y cortar” en japonés.

El mecanismo es simple: te dejan una llamada perdida desde un número internacional.

El objetivo es que vos devuelvas la llamada. Cuando lo hacés, te conectan con un número de tarifa especial, lo que puede generar cargos muy altos en la factura.

Prefijos clásicos en estas estafas:

+216 (Túnez)

(Túnez) +373 (Moldavia)

(Moldavia) +44 (Reino Unido)

(Reino Unido) Entre otros números internacionales inusuales.

Un solo minuto de devolución puede costar una fortuna.

4. La técnica para grabar tu voz

Otra modalidad busca que digas “Hola” o “Sí” apenas atendés.

Esa grabación luego puede usarse para autorizar compras, suscripciones o contratos falsos.

Por eso se recomienda no contestar esas palabras cuando se atienden números desconocidos.

Cómo protegerte de una estafa