Calabaza con queso sin horno: la receta fácil y saludable para salir del paso

Una opción práctica, nutritiva y lista en minutos. Esta receta de calabaza con queso no necesita horno y es ideal para sumar sabor y vitaminas a tus comidas. Perfecta para toda la familia.

Lista de Ingredientes

Calabaza: 1/2

Tomillo : A gusto

Queso cottage: 100 gr

Yogurt: 2 cdas

Diente de ajo: 1 diente

Hojas de menta: un puñado

Pimienta y sal: A gusto

Para la salsa: Necesitás:

Frutos secos: 2 cdas

Perejil: 1 cda

Ajo picado: 1 diente

Aceite de oliva: 1 chorrito

Cómo hacer las calabazas con queso

  1. Precalentar el horno a 180°C, pelar la calabaza y retirar la semilla y ponerla boca abajo entre dos palillos largos planos
  2. Agregar tomillo, sal, sal, aceite de oliva y hornear 50 minutos todo dependiendo del tamaño de la calabaza
  3. Mezclar el queso cottage, el yogur, el diente de ajo, las hojas de menta, pimienta, sal y triturar

La calabaza es uno de los alimentos más versátiles de la cocina y uno de los que más beneficios aporta a la salud. Rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, es un ingrediente que puede disfrutarse de múltiples maneras y que vale la pena incorporar al menú de todos los días.

Si estás buscando una opción fácil, rápida y sin horno, te compartimos una receta ideal: calabaza con queso, una preparación simple, nutritiva y perfecta para compartir en familia.

La calabaza es considerada un súper alimento gracias a su aporte de nutrientes esenciales. Entre sus principales beneficios se destacan: fortalecer el sistema inmunitario, contribuir a la salud cardiovascular, favorecer la salud ocular y ayudar a mantener una piel más joven y luminosa. Por todas estas razones, es un vegetal que deberíamos consumir con frecuencia.

Con información de Terra


