Calabaza con queso sin horno: la receta fácil y saludable para salir del paso

Lista de Ingredientes
Calabaza: 1/2
Tomillo : A gusto
Queso cottage: 100 gr
Yogurt: 2 cdas
Diente de ajo: 1 diente
Hojas de menta: un puñado
Pimienta y sal: A gusto
Para la salsa: Necesitás:
Frutos secos: 2 cdas
Perejil: 1 cda
Ajo picado: 1 diente
Aceite de oliva: 1 chorrito
Cómo hacer las calabazas con queso
- Precalentar el horno a 180°C, pelar la calabaza y retirar la semilla y ponerla boca abajo entre dos palillos largos planos
- Agregar tomillo, sal, sal, aceite de oliva y hornear 50 minutos todo dependiendo del tamaño de la calabaza
- Mezclar el queso cottage, el yogur, el diente de ajo, las hojas de menta, pimienta, sal y triturar
La calabaza es uno de los alimentos más versátiles de la cocina y uno de los que más beneficios aporta a la salud. Rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, es un ingrediente que puede disfrutarse de múltiples maneras y que vale la pena incorporar al menú de todos los días.
Si estás buscando una opción fácil, rápida y sin horno, te compartimos una receta ideal: calabaza con queso, una preparación simple, nutritiva y perfecta para compartir en familia.
La calabaza es considerada un súper alimento gracias a su aporte de nutrientes esenciales. Entre sus principales beneficios se destacan: fortalecer el sistema inmunitario, contribuir a la salud cardiovascular, favorecer la salud ocular y ayudar a mantener una piel más joven y luminosa. Por todas estas razones, es un vegetal que deberíamos consumir con frecuencia.
Con información de Terra
