Calabaza con queso sin horno: la receta fácil y saludable para salir del paso

Lista de Ingredientes Calabaza: 1/2 Tomillo : A gusto Queso cottage: 100 gr Yogurt: 2 cdas Diente de ajo: 1 diente Hojas de menta: un puñado Pimienta y sal: A gusto Para la salsa: Necesitás: Frutos secos: 2 cdas Perejil: 1 cda Ajo picado: 1 diente Aceite de oliva: 1 chorrito

Cómo hacer las calabazas con queso

Precalentar el horno a 180°C, pelar la calabaza y retirar la semilla y ponerla boca abajo entre dos palillos largos planos Agregar tomillo, sal, sal, aceite de oliva y hornear 50 minutos todo dependiendo del tamaño de la calabaza Mezclar el queso cottage, el yogur, el diente de ajo, las hojas de menta, pimienta, sal y triturar

La calabaza es uno de los alimentos más versátiles de la cocina y uno de los que más beneficios aporta a la salud. Rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, es un ingrediente que puede disfrutarse de múltiples maneras y que vale la pena incorporar al menú de todos los días.

Si estás buscando una opción fácil, rápida y sin horno, te compartimos una receta ideal: calabaza con queso, una preparación simple, nutritiva y perfecta para compartir en familia.

La calabaza es considerada un súper alimento gracias a su aporte de nutrientes esenciales. Entre sus principales beneficios se destacan: fortalecer el sistema inmunitario, contribuir a la salud cardiovascular, favorecer la salud ocular y ayudar a mantener una piel más joven y luminosa. Por todas estas razones, es un vegetal que deberíamos consumir con frecuencia.

Con información de Terra