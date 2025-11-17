SUSCRIBITE
50 min
Budín de calabaza: especiado y muy esponjoso

Una receta muy aromática y de suave textura. No dejes de hacer esta sugerencia de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

harina 0000: 240 gr

polvo de hornear: 2 cditas.

bicarbonato: 1 cdita.

huevos: 2

azúcar: 100 gr

azúcar eubia o mascabo: 50 gr

puré de calabaza: 300 gr

aceite de girasol: 120 ml

canela: 2 cditas.

pumpkin spice (mezcla de especias): 1 cdita.

jugo de naranja: ½ unidad

Preparación

En un bol colocar los huevos, aceite de girasol, jugo de naranja y ambos azúcares. Batir intensamente hasta disolver los granos de azúcar e incorporar bien todos los ingredientes. Añadir el puré de calabaza y batir nuevamente para incorporar.

Luego añadir la harina junto con el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Incorporar en dos partes para poder hacerlo de manera más cómoda. Finalmente la canela y pumpkin spice (mezcla de especias molidas: clavo de olor, nuez moscada, jengibre seco y canela), batir bien para incorporar.

Disponer un molde de 24x13cm aceitado y cubierto con una franja de papel manteca. Verter toda la mezcla dentro y distribuir de forma pareja. Hornear unos 50 minutos a temperatura media (170º C). Siempre en horno pre calentado.

Retirar del horno, desmoldar tomando el papel manteca con amabas manos y colocar sobre una rejilla para dejar enfriar. Una vez frío (o tibio) cortar en rebanadas y servir con alguna infusión a gusto.


Preparación

