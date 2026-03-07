Cambios en El Nueve: levantarían “Escuela de Cocina” y Rocío Marengo podría conducir un nuevo programa gastronómico

La televisión argentina sigue atravesando movimientos en su programación y El Nueve no es la excepción. Luego de realizar cambios en su prime time, la señal ya trabaja en una reconfiguración de sus tardes, un horario donde los programas de cocina tienen una presencia histórica.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ciclo “Escuela de Cocina” llegaría a su fin en su formato actual el próximo viernes 13 de marzo. En su lugar, desde el lunes 16, el canal planea estrenar un nuevo programa gastronómico titulado “Todo Cocinado”, que estaría conducido por Rocío Marengo.

El nuevo ciclo ocuparía el mismo horario que actualmente tiene el programa culinario, a las 17, una franja en la que el canal busca reforzar su oferta de entretenimiento y lifestyle.

Un clásico de la señal que podría cambiar de formato

“Escuela de Cocina” es uno de los espacios que en los últimos años formó parte de la programación de las tardes del canal, dentro de un formato muy presente en la televisión argentina: los programas gastronómicos con recetas, invitados y consejos culinarios.

Este tipo de ciclos tiene una larga tradición en la TV local. Desde los primeros programas dedicados a la cocina en los años 60 hasta los actuales magazines gastronómicos, el formato siempre encontró lugar en la grilla de distintos canales.

En el propio El Nueve, por ejemplo, la cocina ha sido un contenido habitual en su programación matutina y vespertina, como sucede con “Qué Mañana!”, el magazine culinario que el canal mantiene al aire desde 2014.

El posible regreso de Rocío Marengo a la televisión

El proyecto también marcaría el regreso de Rocío Marengo a la pantalla de El Nueve, esta vez al frente de un ciclo propio. La mediática ya tuvo experiencias televisivas en distintos programas de entretenimiento y reality shows, y ahora podría sumarse al formato culinario.

De acuerdo con distintas versiones que circularon en medios especializados en televisión, el nuevo programa buscaría combinar recetas, invitados y momentos de entretenimiento, una fórmula que suele funcionar bien en la franja de la tarde.

El futuro de “Escuela de Cocina”

A pesar de los cambios, el ciclo no desaparecería definitivamente. Según trascendió, las autoridades del canal —propiedad del empresario Víctor Santa María— evalúan reubicar “Escuela de Cocina” en la programación del fin de semana.

De concretarse esa alternativa, el programa mantendría su presencia en la pantalla del canal, aunque con un formato o frecuencia diferente.

Por ahora, desde el canal no hubo confirmaciones oficiales sobre el lanzamiento del nuevo ciclo, pero todo indica que El Nueve busca renovar su grilla de las tardes con nuevas figuras y propuestas gastronómicas.