Desmienten que Pampita tenga un programa en la TV Pública: qué dijeron desde el canal

Las versiones sobre cambios y nuevos proyectos en la televisión argentina continúan generando repercusión. En las últimas horas, la Televisión Pública desmintió que la modelo y conductora Pampita Ardohain haya sido contratada para conducir un programa en el canal estatal, un rumor que había comenzado a circular en distintos medios.

Según informó el periodista especializado en televisión Pablo Montagna, desde la señal oficial aclararon que no existe actualmente ningún proyecto ni negociación avanzada con la conductora.

“Fuentes de la TV Pública sostienen que actualmente no hay ningún proyecto ni intención de hacer un programa con Pampita”, señaló Montagna a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo que pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, dentro del canal reconocieron que en algún momento se mencionaron ideas o propuestas, pero remarcaron que no hubo avances concretos ni acuerdos formales.

Cambios en la programación de El Trece

En paralelo a estas versiones, El Trece confirmó cambios en su grilla nocturna. A partir del lunes 9 de marzo a las 23:15, el canal comenzará a emitir la miniserie “Santa Evita”, basada en la novela de Tomás Eloy Martínez.

La producción ocupará inicialmente ese horario mientras finaliza la serie “Yiya”, que terminará el martes 10. Luego, desde el miércoles 11 de marzo, Santa Evita pasará a emitirse a las 22:45.

La feliz noticia de Sergio Lapegüe

Entre las novedades del mundo televisivo también se conoció una noticia personal que involucra al periodista Sergio Lapegüe.

El conductor confirmó que será abuelo por primera vez, ya que su hija Mica Lapegüe, quien además trabaja junto a él en distintos proyectos, está embarazada.

El anuncio generó numerosos mensajes de felicitación para el periodista, que atraviesa un momento muy especial en su vida familiar.