Tomás Yankelevich expande su holding en la región: el Grupo Vytal compró el canal Latina de Perú

El Grupo Vytal, holding audiovisual liderado por el empresario argentino Tomás Yankelevich, alcanzó un acuerdo para adquirir el control total del canal Latina, una de las emisoras de televisión abierta más importantes de Perú.

La operación representa un nuevo paso en la expansión regional del grupo dentro del mercado audiovisual latinoamericano, una estrategia que el holding viene impulsando en los últimos meses con diferentes adquisiciones en la región.

La compra fue realizada a la empresa Latinoamérica de Redes y Comunicaciones, perteneciente al Grupo Enfoca, actual propietario de la señal.

Según informó el propio canal a través de un comunicado oficial, el acuerdo forma parte del plan de inversión y crecimiento que el Grupo Vytal busca consolidar en distintos mercados de América Latina.

De todos modos, el cierre definitivo de la operación aún depende de la aprobación de los organismos regulatorios correspondientes.

La estrategia regional del Grupo Vytal

La adquisición de Latina se suma a otra operación clave que el holding concretó recientemente. En noviembre de 2025, Vytal había anunciado un acuerdo con Paramount Skydance para comprar Chilevisión, uno de los canales más importantes de la televisión abierta chilena.

Esa operación se terminó de concretar en enero de 2026, consolidando así la presencia del grupo en el mercado televisivo del Cono Sur.

Según lo publicado por VisionShow, la compra del canal peruano se inscribe en una estrategia más amplia de expansión regional que busca integrar televisión abierta, producción de contenidos y plataformas digitales.

Qué dijo Tomás Yankelevich

Tras confirmarse la operación, Tomás Yankelevich, presidente de Vytal, destacó el potencial del canal peruano y su evolución en los últimos años.

“Hace años que venimos observando la evolución de Latina y sus logros en diversas plataformas. A través de nuestra experiencia en televisión abierta y streaming, y habiendo sumado recientemente a nuestro portfolio a Chilevisión, queremos potenciar a Latina integrando nuevas tecnologías para expandir su alcance masivo, fortalecer su liderazgo y crear contenidos que enriquezcan la vida de las familias peruanas”, señaló.

La visión del directorio del canal

Desde Latina también se refirieron a la operación. Cayetana Aljovín, presidenta del directorio del canal, aseguró que el acuerdo abre una nueva etapa para la señal.

“La venta garantizará la consolidación e internacionalización de Latina”, afirmó.

Un nuevo mapa en la televisión latinoamericana

Con esta adquisición, el Grupo Vytal consolida su presencia en la televisión abierta de América Latina y refuerza su apuesta por un modelo que combina contenidos, tecnología y distribución multiplataforma.

La expansión del holding marca además un movimiento importante dentro de la industria audiovisual regional, donde distintos grupos empresariales buscan fortalecer su alcance y competir en un mercado cada vez más integrado entre televisión tradicional y plataformas digitales.

