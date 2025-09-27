Cami Homs reveló que perdió un embarazo: «Fue una situación horrible»

Cami Homs habló de los embarazos durante una entrevista en streaming y contó por primera vez que sufrió una pérdida antes de la llegada de sus hijos con Rodrigo de Paul.

Madre de Francesca, de 6 años, y Bautista, de 4, ahora espera una nena con el futbolista José Sosa. «¿Es tu embarazo más relajado?», le preguntaron, y él respondió: «Yo creo que sí, aunque nunca me terminé de relajar en ningún embarazo, sobre todo en la primera etapa, en ninguno de los tres, porque yo perdí un embarazo».

El duro relato de Cami Homs sobre el embarazo que perdió en Italia

La modelo contó que estaba de dos meses y medio cuando perdió el embarazo: «Y está ese miedo constante. Es la primera etapa y es normal, a muchísimas mujeres les pasa esto y como es una noticia fea no se comparte».

«Nunca me animé a decirlo porque es algo horrible, pero es lo más natural que a una mujer le puede pasar. No tienen que frustrarse, no se tienen que rendir, tienen que seguir intentándolo. A seis de diez mujeres les pasa, no quiero asustar a ninguna mujer que quiera ser madre, es probable que te pase y no vas a ser rara, no te tenés que castigar porque es algo normal de la vida», explicó.

Luego siguió contando sobre su propia experiencia: «Era mi primer embarazo, estaba en Italia y estaba completamente sola, me fui a hacer una ecografía sola y me dijeron ‘mirá que el bebé ya no tiene latidos’. Fue una situación horrible, me tuvieron que operar, quedé internada porque tuve una hemorragia tremenda, pero después salís adelante y como el milagro de que quedaste esa vez embarazada, lo vas a poder volver a hacer».