Camila Mayan, influencer e integrante del programa Patria y Familia en Luzu TV, rompió el silencio sobre el estado actual de la demanda judicial que mantiene contra su exnovio, el futbolista argentino Alexis Mac Allister, jugador del Liverpool y la Selección Argentina. Previo a que el futbolista junto a su pareja Ailén Cova anunciaran que esperan su primer hijo, Cami Mayan expresó su frustración por la lentitud del proceso legal y respondió a las declaraciones del deportista, quien recientemente calificó su accionar como un “show”.

Camila Mayan reveló cómo se encuentra la causa judicial con Alexis Mac Allister

“Está en proceso, no hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido”, afirmó Mayan, mostrando su deseo de que el caso, que lleva años en curso, llegue a una resolución definitiva. “Espero que avance para no seguir con esto”, añadió.

El conflicto entre Mayan y Mac Allister se remonta a su ruptura en 2022, cuando la modelo e influencer presentó una demanda contra el futbolista exigiendo una compensación financiera por los años que vivieron juntos, tanto en Argentina como en el extranjero. Según Mayan, la relación incluyó un acuerdo implícito que, a su juicio, no fue respetado tras la separación. Además, la joven acusó a Mac Allister de quedarse con pertenencias personales y de haber sido infiel durante su relación, algo que el jugador ha negado en reiteradas ocasiones.

En respuesta a las recientes declaraciones de Mac Allister, quien en una entrevista aseguró que las acciones de Mayan eran parte de un “show” mediático, la influencer no se quedó callada. “Porque otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no. Lo que para mí es importante, es importante”, expresó Mayan con firmeza. “Mostré en YouTube las cajas que había y con las que me encontré”, agregó, refiriéndose a un video en el que exhibió supuestas pruebas de los bienes que reclama, buscando desmentir las acusaciones.

Al ser consultada sobre por qué Mac Allister podría percibir su lucha como un “show”, Mayan respondió con resignación: “Yo no soy una persona que minimiza lo que le pasa al resto, hay gente que sí es así, pero qué voy a hacer”.