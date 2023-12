Canaletti habló luego de fuerte cruce frente a las cámaras con Trebucq

Durante la mañana de ayer el periodista Ricardo Canaletti protagonizó un fuerte cruce con Esteban Trebucq en el programa de Carmen Barbieri «Mañanisima» ¿El motivio de la discusión? La opinión de Trebucq acerca del Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U) dictado por el presidente Javier Milei.

El cruce finalizó cuando el panelista de «Mañanisima» decidió pararse y dejar el estudio diciendo «»Andate ahí, ahí… Sos un maleducado. Con razón venís de donde venís. ¡Tomatelá! ¿Quién carajo sos? ¡Boludo!«

Luego de unos 20 minutos Canaletti decidió volver al vivo y la conductora decidió increparlo sobre su actitud. «¿Qué pasa que te levantaste de la mesa y te fuiste?» preguntó Barbieri. «Fui a tomar un poco de agua» contestó el periodista. «¿Pero tan nervioso te pusiste?¿No te cae bien el muchacho?¿O no es personal?» volvió a preguntar la conductora.

«A ver, el periodista no puede hacer periodismo de periodistas, vamos a empezar por ahí. Nuestro objetivo no es este pibe, no es el ´dolape´ este. Nuestro objetivo es usted que está ahí” contestó señalando a la cámara.

«Entonces tenemos que esclarecerle, en la medida de lo posible, porque algunas veces la televisión en lugar de aclarecer oscurece. Tenemos que esclarecerle a usted: el DNU se hace en cuestiones extraordinarias, súbitas, donde hay emergencia constitucional. Es un decreto de necesidad y urgencia. En este caso no se dan estas condiciones, más allá de que el contenido del DNU uno lo pueda compartir mucho” continuó el periodista.

«Entonces¿Que tendría que haber hecho?Mandar ley por ley. Y listo se aclaró el partido.» concluyó Ricardo Canaletti.