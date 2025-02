Cargada de lágrimas, Dalma Maradona habló por la muerte de su papá a días del juicio: “No me puedo callar” 

A días de que se lleve a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma no pudo evitar quebrar en llanto al revelar cómo atraviesa este difícil momento. Además, dio a conocer la mayor preocupación que tiene su mamá, Claudia Villafañe.

El difícil momento que atraviesa Dalma Maradona previo al juicio por la muerte de Diego

“Mi mamá está preocupada porque tiene miedo. Miedo de la mafia, de los que manejan todo y tienen plata y poder. Pero a mí no me importa”, comenzó diciendo Dalma al aire, en el programa de streaming que conduce Ángel de Brito en Bondi Live.

“Yo sé a quiénes me enfrento, pero no puedo quedarme callada. Necesitamos que la gente sepa la verdad”, agregó, antes de que el próximo 11 de marzo la Justicia resuelva qué va a pasar con los siete de los ocho acusados por mala praxis en la atención de Maradona, que son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna, quienes enfrentan cargos por “homicidio con dolo eventual”, con penas de entre 8 y 25 años de prisión.

“Podés estar rodeada de una multitud, pero hay gente que pone plata y vos desaparecés del mapa”, agregó, con lágrimas en los ojos. Y cerró, a flor de piel: “Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas nada, me da miedo’. Pero yo no puedo. Se lo debo a él”.