Morena Rial estalló contra Yanina Latorre y el equipo de LAM: «No tienen otro tema para hablar que no sea yo»

El enfrentamiento entre Morena Rial y el equipo de Los Ángeles de la Mañana (LAM) sigue dando que hablar. En una aparición en un programa de Net TV, Morena no se guardó nada y apuntó directamente contra Yanina Latorre y sus compañeras, acusándolas de tenerla como tema recurrente en sus debates. «Desde que caí detenida hasta hoy, veo todos los programas y en todos me nombran. Es como que no tienen otro tema para hablar que no sea yo».

Morena Rial estalló contra Yanina Latorre y el equipo de LAM

Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ltR6tZbucf — América TV (@AmericaTV) February 27, 2025

El conflicto escaló cuando Ángel de Brito, conductor de LAM, relató en su programa algunos de los dichos de Morena: “Se la agarró con Fede Bal y dijo que era un golpeador, que Cinthia Fernández dejó a la exmujer de Castillo en la calle, y que Yanina Latorre es psiquiátrica”. Estas declaraciones desataron una nueva ola de cruces entre las partes.

Morena también habló sobre la relación con su padre, Jorge Rial, y cómo este se encuentra afectado por la situación. “Con mi papá hablamos de que las cosas iban a cambiar. Está enojado y preocupado por todo esto”, confesó.

More Rial vs Yanina Latorre: «Un problema que viene de ella con mi papá»

Uno de los puntos más picantes llegó cuando Morena hizo referencia a una conocida frase que utiliza Yanina Latorre para atacar a la hija de Jorge: “No voy a trabajar en un supermercado”. Sobre esto, agregó: “Me matan en el programa y todos los días me vienen a tocar el timbre para que les dé una nota. Es un problema que viene de ella con mi papá. Le quiere el culo a mi papá”. Con estas palabras, Morena sugirió que el conflicto tendría raíces personales entre Yanina y Jorge Rial.

Por su parte, Yanina Latorre no tardó en responder a las acusaciones. “Sale a robar cuando tiene posibilidades de laburar, cuando tiene un papá que le dio todo. Tengo un montón de temas y le digo a Morena que psiquiátrica no soy, amor, me hago. No es ningún vuelto con tu papá, que me amigué un montón. No soy de esas que me peleo con Rial y me la agarro con la hija”, retrucó la panelista en LAM, defendiendo su postura y negando que su enojo con Morena sea un reflejo de su relación con Jorge.