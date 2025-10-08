Carla Peterson, Luciano Castro y Valentina Zenere protagonizan una nueva serie de Netflix

Netflix anunció que inició el rodaje de su nueva serie argentina «El tiempo puede esperar» que contará con las actuaciones de grandes actores del país. Mediante su cuenta de X (ex Twitter), la plataforma dio a conocer que se acerca un nuevo estreno de cara al próximo año: «¿Qué harías si tu novio desaparece en circunstancias extrañas cuando eras joven y vuelve 30 años después con la misma edad, la misma fisonomía y pensando que solo pasaron un par de horas?»

Creada por Sebastián Ortega, contará con las actuaciones de Carla Peterson, Luciano Castro, Valentina Zenere y Jerónimo Bosia.

La producción ejecutiva está a cargo de Pablo Culell, guion de Alejandro Quesada, y dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz.

¿De qué tratara «El tiempo puede esperar»?

Según indica la sinopsis oficial: “Bruno y Florencia son dos jóvenes de los años 90 que se aman y tienen planes para un futuro juntos pero, bajo circunstancias inexplicables, él desaparece repentinamente de la faz de la tierra. Treinta años más tarde, Bruno regresa intacto, con la misma edad y la misma fisonomía. Para él sólo han pasado unas horas, mientras que para Florencia, tres décadas. Es así como el pasado y el futuro se enfrentan al desafío de comprobar si el amor puede trascender al tiempo”.

