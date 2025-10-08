Rodrigo de la Serna saludó a los bomberos de Bariloche mientras grababa para Netflix: el video

Rodrigo de la Serna agradeció a los Bomberos Voluntarios de Bariloche durante el rodaje de la serie de Netflix en la ciudad cordillerana. Mientras avanza la filmación, el reconocido actor tuvo un gesto de reconocimiento hacia quienes colaboran detrás de cámara. Los detalles en esta nota.

El saludo de Rodrigo de la Serna a los bomberos de Bariloche mientras graba para Netflix

En un video difundido por los Bomberos Voluntarios de Bariloche, Rodrigo de la Serna, protagonista de la producción de Netflix, dedicó unas palabras de agradecimiento al cuerpo local por su acompañamiento durante las jornadas de rodaje.

“Muchachos y muchachas, este es un mensaje agradecido para los bomberos voluntarios de Bariloche, que están acompañando este rodaje tan lindo. Felices. Gracias por cuidarnos y cuidar a la comunidad. Un agradecimiento enorme por cuidarnos a todos y todas. Un abrazo muy grande”, expresó De la Serna frente a cámara.

Los bomberos, que participaron en el operativo de prevención junto al equipo de rodaje, compartieron el mensaje en sus redes sociales. “Se está realizando la grabación de una nueva producción de Netflix en San Carlos de Bariloche. Nuestra institución participó en uno de los sets cumpliendo el rol de prevención junto al área de efectos especiales de la productora. Un saludo a Rodrigo de la Serna por el video, a pesar del viento”, publicaron.

La plataforma de streaming regresó a la Patagonia para filmar una ambiciosa serie basada en la novela Gordon, de Marcelo Larraquy, que reconstruye la vida del represor Aníbal Gordon durante los años 70. De la Serna interpreta al protagonista en esta producción que promete combinar historia reciente y drama policial, con los paisajes barilochenses como telón de fondo.

El mensaje del actor fue recibido con entusiasmo por la comunidad local y destacó el trabajo silencioso de los bomberos, siempre presentes en las tareas de resguardo.